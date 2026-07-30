



Казалось бы, в моду только недавно вошел успешный успех. Миллениалы стремятся все к новым вершинам, берут уроки у коучей и снимают фильмы, романтизирующие бурную жизнь в столице, работу на износ и ярое желание покорить карьерные вершины. В какой-то момент эту тенденцию по наследству переняли и зумеры. Их желания подкрепляли ролики в соцсетях – собственный бизнес в 18 лет, самый высокий балл за экзамен и престижный столичный вуз, большая квартира в 21 или дорогая машина в 23. В погоне за подобными мечтами не так давно почти каждый представитель поколения z рвался в мегаполисы. Однако сейчас все больше молодых людей выбирают оставаться в собственном городе. Почему столица уже не так желанна для многих волгоградцев, узнали корреспонденты ИА «Высота 102».

«Сердце все равно остается в родном городе»

Артему – 20 лет. Пробуя себя в актерском амплуа, не так давно он снялся в короткометражке «Чемодан». Лента, снятая компанией notAloneMedia prod, как раз о том, что Москва манит своими огнями далеко не всех.





– Меня уже не в первый раз спрашивают, почему я не уезжаю? – признает Артем. – И в 20 лет трудно ответить на этот вопрос однозначно. На одной чаше весов – амбиции, желание раскрыть свой потенциал и рвение все доказать в большом городе. Но, с другой стороны, я живу в Волгограде всю свою жизнь, здесь моя семья, друзья, родные улицы, Мамаев курган. Я считаю, что многие ошибаются, когда уезжают из родного города, не попытавшись самореализоваться в нем. Ведь на самом деле лучше быть крупной рыбой в маленьком водоеме, чем мелкой рыбешкой в океане. Волгоград – город с меньшей конкуренцией в сравнении с крупными мегаполисами! А еще лично для меня он – город, похожий на человека, который с каждым годом все стремительнее развивается, причём как физически, так и духовно!

Ева – ей 21 год – порой задумывалась о переезде, но при этом принимала решение не импульсивно, а взвешивая все «за» и «против» и раз за разом приходя к выводу: Волгоград – город, в котором ей хорошо.





– Мне было бы весьма непросто покинуть родные места, где каждая улица хранит воспоминания. Безусловно, путешествуя по другим городам, я невольно задумывалась: как здесь красиво, интересно. Что было бы, если бы я здесь жила? Однако сердце всё равно остаётся в родном городе. Возможно, в будущем я бы рассмотрела вариант временного переезда, но навсегда то тепло, те воспоминания и всё то, что дал мне Волгоград, я уже не променяю.

Волгоградец Шон относится к выбору города для жизни не только с позиции прагматика. Сравнив Волгоград и Москву, 21-летний юноша сделал свой выбор в пользу города на Волге.





– По правде говоря, в Москве мне не нравятся атмосфера, поведение людей. А еще постоянные пробки… Работать в столице действительно можно, но вот жить там на постоянной основе я, наверное бы, не хотел. На мой взгляд, в Волгограде созданы все условия для счастливой жизни, и город меня полностью устраивает. Хотя, возможно, и развивается он не так стремительно, как та же Москва.

«Почему я не уехала, спрашивают до сих пор»

Жизнь в Москве сразу после окончания школы прочили и волгоградке Екатерине Шуклиной. Еще бы – на ЕГЭ девушка получила сто баллов. А, значит, по распространенному стереотипу должна была сразу же выбирать столичный вуз и ехать на вокзал. Но Катя решила иначе.

– Немаловажную роль сыграл тот факт, что обеспечивать мое проживание в другом городе у родителей не было возможности, – рассказывает Екатерина. – Значит, мне пришлось бы сразу искать работу и совмещать ее с учебой, к чему в 18 лет я была откровенно не готова. В Волгограде же я могла спокойно поступить на бюджет и осваивать ту специальность, по которой хотела учиться и работать с 9 класса, при этом не жертвуя учебой. Да и, честно говоря, переезжать в другой город совсем одной, не имея там ни друзей, ни знакомых, мне было немного страшно.

Отучившись в Волгоградском госуниверситете по программам бакалавриата и магистратуры, филолог Екатерина Шуклина о своем выборе никогда не жалела.

– Мне действительно повезло и с преподавателями, которые учили меня тому, что реально пригождается в работе каждый день, и с одногруппниками. Но, знаете, что самое удивительное. Вопросы «Почему не уехала?» я часто слышу до сих пор, – улыбается волгоградка. – Честно говоря, не знаю, что хотят услышать в ответ. У каждого из нас свои цели, и достигаем мы их разными путями. На вопрос, зачем осталась, у меня всегда встречный вопрос: «Зачем уезжать?». Если для человека в этом есть смысл – например, отучиться на профессию мечты он может только в другом городе или просто жаждет жить в другом месте, то конечно. Но лично для меня в Волгограде было и есть все то, что необходимо для комфортной жизни. Вот и все!

«Жить в бесконечном круговороте смогут не все»

Практикующий психолог, автор канала «НЕ ТУЛИНОВА» Антон Тимохин отмечает, что одной из причин, по которой молодые люди либо вовсе не уезжают из родного города, либо возвращаются в него после московских «проб пера», становится стремительная скорость жизни в мегаполисах.

– Чаще всего молодежь возвращается домой по двум причинам: во-первых, далеко не всем подходит темп жизни мегаполиса. Для многих людей длительные поездки, высокий ритм и постоянная перегруженность городской среды становятся дополнительным источником стресса, что в свою очередь нередко приводит к выгоранию. Во-вторых, надо учитывать социальный фактор. Люди возвращаются к своим друзьям, родственникам и привычному кругу общения.





Закаляя своими вызовами, новая жизнь в новом и пока еще не знакомом городе нередко оборачивается разочарованием, подчеркивает психолог.

– Новый опыт действительно требует адаптации к непривычной среде, что способствует гибкости мышления и в целом может положительно повлиять на человека. Но у людей с более консервативным отношением к жизненным переменам такой стресс может, напротив, вызывать тревогу. Особенно это касается тех, кто не умеет оптимизировать свои ресурсы и выстраивать баланс между работой и личной жизнью, – размышляет психолог. – К сожалению, в последнее время я нередко замечаю нарушение баланса и в другой области. Вместо «достигаторства» у части молодых людей стал проявляться инфантилизм, который так же, как и желание покорить все вершины, в будущем не приносит ничего, кроме выгорания и депрессии.

Психолог полагает, что ситуация общей нестабильности становится для «зумеров» дополнительным стимулом для того, чтобы задуматься о собственном комфорте и заняться поисками себя, не заскакивая в гонку за излишним престижем и ранним успехом.

Дарья Ломовцева

Фото предоставлены героями публикации и сгенерированы ИИ