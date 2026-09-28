Платный участок М-4 «Дон» в Ростовской области станет длиннее





Правительство России утвердило распоряжение, согласно которому платный участок трассы М-4 «Дон» в Ростовской области будет продлён после завершения реконструкции. Об этом сообщает Привет-Ростов со ссылкой на Минтранс РФ.

Речь идет об отрезке с 933-го по 1024-й километр – его протяженность превышает 90 километров. Сейчас здесь идут масштабные работы. Дорога проходит через Каменский, Красносулинский и Октябрьский районы, а также через Каменск-Шахтинский и Шахты.

В рамках реконструкции четырехполосную трассу расширят до шести полос. По оценкам специалистов, это позволит увеличить пропускную способность участка на 50%.

Напомним, М-4 «Дон» является частью транспортного направления «Север – Юг», в который входит и Волгоградская область.