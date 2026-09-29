



Сегодня, 29 сентября, геомагнитная обстановка будет спокойной. Ощутимых геомагнитных колебаний учёные не прогнозируют.



Как информирует Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, Кр-индекс не поднимется выше двух баллов.



Судя по предварительному прогнозу, в ближайшие дни метеозависимые люди могут быть спокойны, их самочувствию помех от вспышек на Солнце не будет.



Чтобы наилучшим образом себя чувствовать, когда геомагнитный штиль прекратится, специалисты рекомендуют высыпаться, соблюдать питьевой режим и чаще бывать на свежем воздухе.