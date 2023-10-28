Четверо на одного: под Волгоградом мужчину зарезали в массовой драке

В городе Волжском Волгоградской области мужчину избили, а потом зарезали в массовой драке. Как сообщает V102.RU, происшествие попало на камеру видеодомофона, что помогло оперативно установить всех участников этого конфликта, который произошел 27 октября в 23:43 во дворе многоквартирного дома по ул. Харламова.





На записи видно, как начинается драка, в которой одни активно участвуют, а другие наблюдают. В какой-то момент пострадавшему, которого повалили на асфальт и избивали, удается встать на ноги. Он пытается уйти от преследователей, но его догоняют и режут ножом, он падает.

После этого нападавшие убегают, а из подъезда начинают выходить жители, чтобы оказать раненому помощь.

- Участники конфликта установлены и задержаны сотрудниками полиции, - прокомментировали V102.RU в ГУ МВД России по региону. - От полученного ранения 28-летний мужчина скончался.

Следственными органами возбуждено уголовное дело об убийстве.

Видео: POWERNET