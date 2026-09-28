Четвёртый тур Высшей лиги по регби-7, прошедший в Волгограде на стадионе «Олимпия», подвёл итоги текущего сезона. Второй год подряд волгоградский «Ротор» доказывает, что в этом формате ему нет равных. Команда досрочно обеспечила себе чемпионство, а заключительный тур превратила в праздничный финал перед домашними трибунами.

В первый день соревнований «Ротор» последовательно обыграл «Нарвскую Заставу» – 12:7, «Химик» – 31:7 и сборную Краснодарского края – 22:12, пройдя групповой этап без поражений. На следующий день в полуфинале волгоградцы уверенно взяли верх над МГТУ – 24:7, но в финале уступили «Нарвской Заставе» – 14:19. Это поражение не повлияло на общий результат: к началу заключительного тура «Ротор» обеспечил себе отрыв, недосягаемый для соперников.

По сумме четырёх туров чемпионом стал волгоградский «Ротор», набравший 76 очков. Команда весь сезон держалась в лидерах и на заключительном этапе подтвердила своё превосходство, выиграв титул перед домашними трибунами. Второе место с 62 очками разделили петербургская «Нарвская Застава» и команда МГТУ им. Н. Э. Баумана. Четвёртой стала «Сибирь» с 52 очками, пятым – «Химик» с 42 очками.

На церемонии награждения присутствовала председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Ирина Муравьева, которая вручила награды победителям.

Александр Веселовский

Фото: «Ротор» | Регби Волгоград