



Эксперты Минэкономразвития спрогнозировали рост коммунальных счетов до 2029 года. По данным специалистов, в 2027 году тарифы на коммунальные ресурсы и услуги должны быть проиндексированы на 11%, в 2028 на 8,6%, в 2029 – на 7,6%. В целом же в течение трёхлетки суммы в платёжках увеличатся в среднем на 27,2%.

Так, газ может подорожать на 10,4% в 2027 году, на 7,4% в 2028 году и на 7% в 2029 году, а рост цены электроэнергии будет и того выше: 14,4% в 2027 году, 12,1% в 2028 году, 10,1% в 2029 году.

Фото из архива ИА «Высота 102»