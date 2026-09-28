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Экономика

Минэкономразвития предупредило волгоградцев о росте тарифов на треть к 2029 году

Экономика 28.09.2026 19:46
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28.09.2026 19:46


Эксперты Минэкономразвития спрогнозировали рост коммунальных счетов до 2029 года. По данным специалистов, в 2027 году тарифы на коммунальные ресурсы и услуги должны быть проиндексированы на 11%, в 2028 на 8,6%, в 2029 – на 7,6%. В целом же в течение трёхлетки суммы в платёжках увеличатся в среднем на 27,2%.

Так, газ может подорожать на 10,4% в 2027 году, на 7,4% в 2028 году и на 7% в 2029 году, а рост цены электроэнергии будет и того выше: 14,4% в 2027 году, 12,1% в 2028 году, 10,1% в 2029 году.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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