



В рамках поездки в Королевство Эсватини преподаватели Волгоградского государственного социально-педагогического университета Инга Блинова и Марина Полякова провели серию официальных встреч с представителями Министерства образования и профессиональной подготовки, а также руководства колледжей страны.



На встрече с первым секретарём Министерства образования и профессиональной подготовки Г-жой Наники Мниси, главным инспектором по вопросам высшего образования и учебных программ Г-жой Буйисиле Дладла и координатором образовательного сектора Г-жой Пумзиле Квинет Магагула обсуждались конкретные меры по развитию образовательных программ, организации курсов русского языка и подготовке преподавателей колледжей.



Участники особо выделили значимость образования для развития человеческого капитала и подчеркнули важность укрепления двустороннего сотрудничества. В ходе встреч с руководством колледжей Нгване (Ngwane Teacher Training College), Уильяма Питчера (William Pitcher College) и технологий Эсватини (Eswatini College of Technology) преподаватели ВГСПУ рассказали о ключевых направлениях деятельности университета, подробно представили реализуемые программы, научные достижения и роль вуза в региональной системе образования.



Также была представлена информация о планируемых образовательных инициативах в Эсватини. Эсватинийские коллеги выразили уверенность в востребованности этих инициатив, отметив, что российская система образования является одной из лучших в мире, а российский опыт будет полезен и применим на практике. Руководитель Центра продвижения русского языка, российской культуры и образования за рубежом Инга Блинова подчеркнула высокий интерес эсватинийских партнёров к сотрудничеству и их профессиональный уровень.



Визит преподавателей ВГСПУ в Эсватини стал значимым шагом в реализации совместных образовательных проектов и укрепил взаимную готовность сторон к дальнейшему развитию гуманитарного и академического сотрудничества.