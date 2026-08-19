Главное

Дефицит топлива: эксперты прогнозируют ухудшение ситуации на АЗС Волгограда Юрий Седов освобождён от должности замгубернатора Волгоградской области В Волгограде внедрят резидентские парковочные разрешения: сколько стоит и кто сможет воспользоваться В Волгограде скончался омбудсмен Герой России Валерий Ростовщиков Силовики под Волгоградом искали пособников ВСУ и места сборки беспилотников

Актуально

«Буду вынужден писать президенту»: участник СВО требует защитить земли под Волгоградом от «новых фермеров»

«Хочу знать, кто убил моего Артура»: волжанка требует разобраться в загадочной гибели сына-бизнесмена

Беспредел как в 90-х: в Волгограде известный профессор пожаловался на месть УК после бунта собственников

Федеральные новости

Федеральные новости
 Вице-спикер Госдумы призвал сделать бесплатным первое высшее образование в России
Среднее профессиональное, специальное и первое высшее образование должны оставаться бесплатными для всех российских граждан. С таким заявлением, как сообщает ТАСС, выступил заместитель председателя Государственной Думы Александр Бабаков в ходе IV...
Федеральные новости
 «Присылайте. Я найду им применение»: командир взвода БпЛА призвал власти отправлять на СВО нарушителей
В редакцию ИА «Живая Кубань» обратился военнослужащий с позывным Георг, командир взвода беспилотных летательных аппаратов. Он записал видеообращение к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, в котором выступил с нестандартной инициативой....
Общество

«Я такого от родины не ждал»: пенсионер из Волгоградской области стал героем Сети после штрафа за попытку сбить БпЛА

Общество 19.08.2026 15:12
0
19.08.2026 15:12


Пенсионер из Еланского района Волгоградской области Николай Мухин в одночасье стал знаменитым после того, как его оштрафовали за выстрел по БПЛА, который пролетел рядом с его родным селом. Как рассказал ИА «Высота 102» 66-летний мужчина, поддержку ему оказывают люди со всей страны – начиная от известных блогеров и заканчивая  пользователями соцсетей. 

События, которые привели к такому крутому повороту в судьбе сельского труженика, произошли в июне 2026 года. По словам Николая, рядом с его селом постоянно пролетали украинские беспилотники. 

Бывало такое, что больше двадцати штук за один раз летели. Я всегда звонил в таких случаях по номеру «112», сообщал, сколько и в каком направлении двигаются. В ту ночь я так и сделал. Пока разговаривал, один из беспилотников стал прямо сильно приближаться. Я взял ружье и выстрелил в него. Но не попал. Далековато все-таки было. А диспетчер «112» услышала выстрел. Спросила, я ли стрелял. Я, конечно, не стал отпираться. Ну после этого вот это все и закрутилось, – рассказал ИА «Высота 102» собеседник. 

Дело принципа

К Николаю Мухину через некоторое время нагрянули полицейские, после чего на него составили административный протокол по ст. 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах». 

Протокол рассмотрели в судебном участке №126 Еланского судебного района. И мировой судья вынес решение – штраф в 40 тысяч рублей. 

Сказать, что я был возмущен, не сказать ничего. Как же так? Я ведь хотел помочь, доброе дело сделать, чтобы этот беспилотник дальше не полетел и не причинил никому вред. Я знаю, у нас есть огневые группы, где, наоборот, даже выплачивают деньги, если удается сбить беспилотник. Но судья напирал на то, что нельзя стрелять в населенном пункте. Да я ведь стрелял в сторону от села, там до речки метров 250, а потом лес начинается, никаких людей там по ночам не бывает. Мне сказали, что БПЛА можно сбивать только в безлюдном месте. Но так что же мне, ночью в поле спать, что ли? Я и так допоздна работаю, – продолжает свой рассказ Николай. 

Особенно возмутило мужчину то обстоятельство, что мировой судья отказал ему в рассрочке выплаты штрафа.

– Я ведь пенсионер, но судья это даже в расчет не взяла. Хотя 40 тысяч я бы мог найти. Я раньше фермерством занимался, сейчас все передал сыну, но я ему помогаю. Сын мне сказал, папа, давай заплатим, но я категорически не согласился. Дело даже не в деньгах, хотя они нам тяжело достаются, а в принципе, – объяснил Николай. 

«Я так просто не сдамся»

Мужчина, не согласившись с постановлением мирового судьи, обжаловал его в районном суде. Единственное, чего удалось добиться, так это рассрочки в выплате штрафа. Но и это решение Николая не удовлетворило. 

Я так просто не сдамся – пойду до конца. Решение это обязательно обжалую. У меня хороший юрист, да и многие люди за меня. Эта поддержка мне не дает опустить руки, – констатирует пенсионер. 

Николай Мухин – вдовец. Он не только тянет на себе домашнее хозяйство, сажает огород, готовит, убирает, но и выращивает хлеб. К слову, ружьем, из которого он стрелял, мужчина пользуется редко и не считает себя заядлым охотником. Так, берет его с собой на прогулки по лесу больше для безопасности. 

Мы с сыном сажаем пшеницу, подсолнух, чечевицу. В сезон до позднего вечера работаю. Вот в этом году собрали урожай, а покупают его всего за 7 рублей за килограмм. Это слезы просто. Лет десять назад мы за 10 рублей сдавали зерно. Боимся, что останемся в убытке. А тут еще эта история. За что я должен платить штраф? За то, что родину хотел защитить? Не ожидал я такого от своей страны, – делится наболевшим Николай. 

Нечаянная известность 

Между тем, история Николая Мухина прогремела по всей стране. За пенсионера защитились в «Единой России», затем курский губернатор Александр Хинштейн пригласил жителя Волгоградской области в отряд, который создан на территории Курской области для уничтожения вражеских дронов. 

Правда, предложение Хинштейна Николаю Мухину не подошло. 

Ну куда я брошу наши поля? Надо сыну помогать. Мы с ним практически вдвоем работаем. Но за приглашение, конечно, спасибо. Вот видите, где-то же нормально относятся к таким ситуациям. А у нас, наоборот, еще и наказывают, – продолжает мужчина. 

История с Николаем Мухиным продолжает широко обсуждаться в интернете. Ей уделил время в своем эфире Владимир Соловьев. А пользователи интернета продолжают ставить лайки обычному пенсионеру из села Волково, который хотел сбить украинский дрон. Впрочем, есть и те, кто считает, что стрелять в населенном пункте все-таки было нельзя из-за риска навредить людям или домам. Даже в родном селе мужчины мнения разделились – кто-то поддерживает своего земляка, а кто-то – осуждает. 

Николай Мухин считает это нормальным. 

У каждого своя правота. Я буду бороться, потому что стрелял не ради забавы. Да, формально я нарушил статью. Но у нас такое время сейчас, что, возможно, некоторые законы надо бы и поменять, – заключил собеседник.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.08.2026 17:04
Общество 19.08.2026 17:04
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2026 16:12
Общество 19.08.2026 16:12
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2026 16:09
Общество 19.08.2026 16:09
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2026 15:44
Общество 19.08.2026 15:44
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2026 15:14
Общество 19.08.2026 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2026 15:12
Общество 19.08.2026 15:12
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2026 14:15
Общество 19.08.2026 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2026 13:29
Общество 19.08.2026 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2026 13:15
Общество 19.08.2026 13:15
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2026 11:42
Общество 19.08.2026 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2026 11:33
Общество 19.08.2026 11:33
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2026 10:12
Общество 19.08.2026 10:12
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.08.2026 09:58
Общество 19.08.2026 09:58
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2026 09:15
Общество 19.08.2026 09:15
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2026 09:09
Общество 19.08.2026 09:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:04
Волгоградка больше трех лет ждала законную доплату к пенсииСмотреть фотографии
16:40
Билайн: на музыкальных концертах волгоградцы скачали трафик на 500 тыс. фотоСмотреть фотографии
16:12
Спортплощадку в парке Волгограда отметили в правительстве РФ как одну из лучшихСмотреть фотографии
16:09
Оперштаб в Волгограде обсудил меры безопасности 1 Сентября, на фестивале #ТриЧетыре и выборахСмотреть фотографии
15:14
441 иностранца выдворили из Волгоградской области за границуСмотреть фотографии
15:12
«Я такого от родины не ждал»: пенсионер из Волгоградской области стал героем Сети после штрафа за попытку сбить БпЛАСмотреть фотографии
14:15
Счастливый жребий: казачья станица Преображенская отмечает 175-летиеСмотреть фотографии
13:42
В Садах Придонья стартовал сезон уборки товарного яблокаСмотреть фотографии
13:29
Волгоградцам пообещали жаркое и дождливое окончание рабочей неделиСмотреть фотографии
13:15
Волгоградскую стройфирму заподозрили в незаконной свалке отходовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:45
В Волгограде на Детском центре спасатели потушили моторный отсек трамвая №4Смотреть фотографии
12:35
Железная леди? Политолог Серенко – о новом замгубернатора КульгускинойСмотреть фотографии
11:42
В Котово пообещали сдать реконструкцию ФОКа до конца 2026 годаСмотреть фотографии
11:40
Дефицит топлива: эксперты прогнозируют ухудшение ситуации на АЗС ВолгоградаСмотреть фотографии
11:33
Два жителя Волгоградской области остались без авто из-за долгов по штрафамСмотреть фотографии
11:04
На Дону 8-летняя погибла, упав с борта катера на винтыСмотреть фотографии
10:50
Силовики задержали подозреваемого в кровавой расправе у общежития в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:40
В Волгограде осудят липовых газовиков, сколотивших на пенсионерах 8 млн рублейСмотреть фотографии
10:12
Налоговики примут волгоградцев в мобильных офисах ФНССмотреть фотографии
09:58
ВС РФ беспилотниками встретили танкер с западными вооружениями у портов ОдессыСмотреть фотографии
09:25
Новым замгубернатора Волгоградской области стала Екатерина КульгускинаСмотреть фотографии
09:15
В Волжском засняли дрифт внедорожника на городском пляжеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:09
Минобороны: над Волгоградской областью и ещё 21 регионом сбиты 453 БПЛАСмотреть фотографии
08:51
Сбои в Рунете могут коснуться волгоградцевСмотреть фотографии
08:39
В Волгограде каждый четвёртый мост находится в аварийном или предаварийном состоянииСмотреть фотографии
08:28
Волгоградская область стала четвертой в РФ по урожаю бахчевыхСмотреть фотографии
07:34
Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матч «Арсенал» – «Ротор»Смотреть фотографии
07:13
Минприроды уточнит назначение и границы лесов Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:45
Волгоградцам рассказали, как продлить единое пособие на детей и не потерять деньгиСмотреть фотографии
06:05
В Волгограде и области отменена ночная беспилотная опасностьСмотреть фотографии
 