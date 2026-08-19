



Пенсионер из Еланского района Волгоградской области Николай Мухин в одночасье стал знаменитым после того, как его оштрафовали за выстрел по БПЛА, который пролетел рядом с его родным селом. Как рассказал ИА «Высота 102» 66-летний мужчина, поддержку ему оказывают люди со всей страны – начиная от известных блогеров и заканчивая пользователями соцсетей.

События, которые привели к такому крутому повороту в судьбе сельского труженика, произошли в июне 2026 года. По словам Николая, рядом с его селом постоянно пролетали украинские беспилотники.

– Бывало такое, что больше двадцати штук за один раз летели. Я всегда звонил в таких случаях по номеру «112», сообщал, сколько и в каком направлении двигаются. В ту ночь я так и сделал. Пока разговаривал, один из беспилотников стал прямо сильно приближаться. Я взял ружье и выстрелил в него. Но не попал. Далековато все-таки было. А диспетчер «112» услышала выстрел. Спросила, я ли стрелял. Я, конечно, не стал отпираться. Ну после этого вот это все и закрутилось, – рассказал ИА «Высота 102» собеседник.

Дело принципа

К Николаю Мухину через некоторое время нагрянули полицейские, после чего на него составили административный протокол по ст. 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах».

Протокол рассмотрели в судебном участке №126 Еланского судебного района. И мировой судья вынес решение – штраф в 40 тысяч рублей.

– Сказать, что я был возмущен, не сказать ничего. Как же так? Я ведь хотел помочь, доброе дело сделать, чтобы этот беспилотник дальше не полетел и не причинил никому вред. Я знаю, у нас есть огневые группы, где, наоборот, даже выплачивают деньги, если удается сбить беспилотник. Но судья напирал на то, что нельзя стрелять в населенном пункте. Да я ведь стрелял в сторону от села, там до речки метров 250, а потом лес начинается, никаких людей там по ночам не бывает. Мне сказали, что БПЛА можно сбивать только в безлюдном месте. Но так что же мне, ночью в поле спать, что ли? Я и так допоздна работаю, – продолжает свой рассказ Николай.

Особенно возмутило мужчину то обстоятельство, что мировой судья отказал ему в рассрочке выплаты штрафа.

– Я ведь пенсионер, но судья это даже в расчет не взяла. Хотя 40 тысяч я бы мог найти. Я раньше фермерством занимался, сейчас все передал сыну, но я ему помогаю. Сын мне сказал, папа, давай заплатим, но я категорически не согласился. Дело даже не в деньгах, хотя они нам тяжело достаются, а в принципе, – объяснил Николай.

«Я так просто не сдамся»

Мужчина, не согласившись с постановлением мирового судьи, обжаловал его в районном суде. Единственное, чего удалось добиться, так это рассрочки в выплате штрафа. Но и это решение Николая не удовлетворило.

– Я так просто не сдамся – пойду до конца. Решение это обязательно обжалую. У меня хороший юрист, да и многие люди за меня. Эта поддержка мне не дает опустить руки, – констатирует пенсионер.

Николай Мухин – вдовец. Он не только тянет на себе домашнее хозяйство, сажает огород, готовит, убирает, но и выращивает хлеб. К слову, ружьем, из которого он стрелял, мужчина пользуется редко и не считает себя заядлым охотником. Так, берет его с собой на прогулки по лесу больше для безопасности.

– Мы с сыном сажаем пшеницу, подсолнух, чечевицу. В сезон до позднего вечера работаю. Вот в этом году собрали урожай, а покупают его всего за 7 рублей за килограмм. Это слезы просто. Лет десять назад мы за 10 рублей сдавали зерно. Боимся, что останемся в убытке. А тут еще эта история. За что я должен платить штраф? За то, что родину хотел защитить? Не ожидал я такого от своей страны, – делится наболевшим Николай.

Нечаянная известность

Между тем, история Николая Мухина прогремела по всей стране. За пенсионера защитились в «Единой России», затем курский губернатор Александр Хинштейн пригласил жителя Волгоградской области в отряд, который создан на территории Курской области для уничтожения вражеских дронов.

Правда, предложение Хинштейна Николаю Мухину не подошло.

– Ну куда я брошу наши поля? Надо сыну помогать. Мы с ним практически вдвоем работаем. Но за приглашение, конечно, спасибо. Вот видите, где-то же нормально относятся к таким ситуациям. А у нас, наоборот, еще и наказывают, – продолжает мужчина.

История с Николаем Мухиным продолжает широко обсуждаться в интернете. Ей уделил время в своем эфире Владимир Соловьев. А пользователи интернета продолжают ставить лайки обычному пенсионеру из села Волково, который хотел сбить украинский дрон. Впрочем, есть и те, кто считает, что стрелять в населенном пункте все-таки было нельзя из-за риска навредить людям или домам. Даже в родном селе мужчины мнения разделились – кто-то поддерживает своего земляка, а кто-то – осуждает.

Николай Мухин считает это нормальным.

– У каждого своя правота. Я буду бороться, потому что стрелял не ради забавы. Да, формально я нарушил статью. Но у нас такое время сейчас, что, возможно, некоторые законы надо бы и поменять, – заключил собеседник.