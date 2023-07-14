В Волгограде раскрыто двойное убийство, совершенное на острове Сарпинском в Кировском районе. Как сообщает V102.RU, полицейские опубликовали видео опроса задержанного 40-летнего подозреваемого.





— 7 июля двое братьев переправились на остров Сарпинский на рыбалку. Там они познакомились с отдыхающим рядом рыбаком. Ночью между братьями и новым знакомым возник конфликт, который перерос в драку. Подозреваемый нанес одному из братьев удары ножом, а второму — удар палкой по голове, после чего сбросил их тела в реку. Фигурант с места преступления скрылся, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — 8 июля на острове Сарпинском с ножевыми ранениями был обнаружен труп 51-летнего мужчины. На следующий день у берега было обнаружено тело 60-летнего брата погибшего.

Сам задержанный, исходя из его объяснений, придерживается версии о самозащите.

— Он подошел и ударил меня в правую сторону рукой. Вот, когда я его ударил, нож потом я у него забрал. Ножом попал, не знаю, в область, наверное, груди. Второй брат на меня тоже накинулся. Возле костра была палка, я его ударил палкой, — рассказал на опросе электромонтер.

Оперативники уголовного розыска отрабатывали самые разные версии. Изначальные предположения о причастности к ним местного пастуха, у которого нашли и изъяли вещи погибших, не нашли своего подтверждения. Выяснилось, что утром он обнаружил их на месте преступления.

В дальнейшем полицейски вышли на след фигуранта. Им оказался электромонтер одной из волгоградских фирм. После совершения преступлений, он покинул остров и спрятался на даче в Советском районе.

Двойное убийство было раскрыто в результате проведения комплекса ОРМ волгоградскими оперативниками уголовного розыска во взаимодействии со следователями областного СУ СКР. Добавим, что раскрытие преступлений взял на личный контроль начальник регионального главка МВД.

— Волгоградские оперативники продолжают оперативное сопровождение уголовных дел, возбужденных СУ СКР по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), — добавили в региональном главке МВД.

Как стало известно журналистам V102.RU, задержанный работал электромонтером в одной из частных организаций. Погибшие братья-рыбаки могли спровоцировать конфликт, так как были пьяными в тот день. Напомним, что тела погибших извлекли из воды в районе под причалом «Бекетовский перекат» и у одноименного понтонного моста.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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