Глава Волгограда Владимир Марченко покинул пост ради Госдумы

Сегодня, 25 сентября, депутаты Волгоградской гордумы единогласно приняли досрочную отставку главы Волгограда Владимира Марченко. Он покинул пост мэра ради мандата депутата Госдумы, куда он избрался по федеральным спискам «Единой России».

– Вместе с вами за эти пять лет мы прошли большой путь от планирования до реализации больших проектов, влияющих на качество жизни жителей нашего города. Прошедшие выборы депутатов Государственной Думы в очередной раз показали поддержку выбранного курса жителями Волгограда. Волгоградцы проголосовали за дальнейшее развитие города как центра агломерации всей Волгоградской области, – сказал Марченко, выступая перед депутатами Волгограда.

Он также выразил уверенность, что команда города продолжит начатый курс преобразований на благо его жителей.

Напомним, за прошедшие 5 лет в городе, которым руководил Владимир Марченко, произошли заметные изменения. В областном центре кардинально обновились исторические территории, были построены 7 школ и детский сад, капитально отремонтировано еще 6 школ и 2 детских сада, обновлено и заново обустроено более 120 общественных пространств.

Изменения потерпел и парк общественного транспорта. За этот период было закуплено 502 единицы нового транспорта (307 автобусов, 21 электробус, 112 троллейбусов и 62 трамвая), построено и реконструировано 19 автомобильных дорог.

Произошли преобразования и в сфере ЖКХ. В Волгограде начала функционировать самая большая на юге России современная котельная, обновляются коммуникации ЖКХ.

Справка. Владимир Марченко родился в 1969 году в Старополтавском районе, окончил Волгоградский сельскохоязйственный институт. С 2009 по 2015 годы был главой Старополтавского района, а потом ушел на повышение в администрацию области, где до 2019 года руководил комитетом по делам территориальных образований.

После этого был назначен заместителем главы губернатора Волгоградской области, где проработал до сентября 2021 года. Затем Владимир Марченко стал главой Волгограда.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (присвоена 1 февраля 2025 года за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

Принимал участие в выборах депутатов Госдумы, где избрался по федеральным спискам от партии «Единая Россия». Напомним, федеральный список кандидатов в Госдуму от «Единой России» по Волгоградской возглавил секретарь регионального отделения партии Андрей Бочаров. Также туда, помимо Владимира Марченко, вошли Евгений Москвичев, председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, Евгений Князев — председатель общественной палаты и директор МАУ «Информационное агентство Волгограда», Зина Мержоева — зампредседателя Волгоградской облдумы, Игорь Воробьев — директор филиала Центра «ВОИН» в Волгоградской области и Олег Егорушин — руководитель ЦУР Волгоградской области.