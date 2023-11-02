Расследования

В Волгограде суд решил судьбу убийцы охранника Кадина. Стал известен шокирующий мотив

Расследования 02.11.2023 16:43
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02.11.2023 16:43


Волгоградский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей сегодня, 2 ноября, признал 50-летнего жителя региона виновным в двойном убийстве, сообщает V102.RU со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области. Один из погибших, по сведениям информагентства, был известен в узком кругу как охранник ныне покойного бизнесмена Владимира Кадина.  

— Вину в инкриминируемом деянии фигурант уголовного дела не признал, пояснив, что ничего не помнит, — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Однако государственным обвинителем суду были представлены исчерпывающие доказательства. 

Установлено, что подсудимый вечером 18 марта 2022 года пришел в гости к знакомому, где присоединился к застолью. В компании также находились помимо хозяина две женщины и мужчина.

В один из моментов, разгоряченные алкоголем мужчины заспорили, начался конфликт. Фигурант дела схватил нож и буквально изрезал своего оппонента. Эксперты насчитали не менее 20 ударов. Затем мужчина решил убежать, но в дверях на его пути встал хозяин квартиры, который также попал под горячую руку. От полученных ранений оба мужчины скончались на месте. 

Во время бойни одна из женщин выбежала к соседям и вызвала наряд полиции. В тот же день нападавшего задержали. 

— Вердиктом коллегии присяжных заседателей Волгоградского областного суда от 26 сентября 2023 года мужчина единодушно признан виновным в совершении убийства двух лиц и не заслуживающим снисхождения, — добавила Черединина. — Суд приговорил фигуранта уголовного дела к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев.

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. 

В объединенной пресс-службе судов области пояснили, что в ходе предварительного следствия Владиславу Федорову также инкриминировали п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего).

Однако присяжные не усмотрели вины фигуранта дела в причинении вреда потерпевшей. 

— По обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ, Федоров оправдан в соответствии с пп. 2, 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с вынесением коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта за непричастностью к совершению преступления, — пояснила руководитель пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская. 

Как стало известно журналистам «Высоты 102», по этому эпизоду потерпевшей проходила мать одного из убитых мужчин. В СУ СКР по Волгоградской области в свою очередь уточнили, что преступление произошло в одной из квартир дома № 4 по улице Пугачевской в Ворошиловском районе Волгограда. 

По сведениям информагентства, первой жертвой Федорова стал некий Олег Констатинов, известный в определенных кругах как Констант. В свое время он был охранником известного в Волгограде предпринимателя Владимира Кадина. Известно, что Константинов жил на соседней с Пугачевской улице Калинина. Мужчина в прошлом привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти. 

Корреспондентам «Высоты 102» также удалось выяснить, что Владислав Федоров ранее отбывал срок за убийство собственного отца. Мотивом расправы над Константиновым послужили романтические подвиги последнего. В ходе застолья мужчина стал хвастаться интимными подробностями относительно одной из знакомых Федорова. Последний такое оскорбление терпеть не стал. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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