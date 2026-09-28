ВСУ ударили дронами по нефтебазе на Кубани





В ночь на 28 сентября в станице Павловская Краснодарского края ВСУ атаковали дронами нефтебазы. Происшествие зафиксировано в 03:12 на улице Проезжей.

По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших. Для ликвидации последствий создан муниципальный штаб, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Глава Павловского района Роман Парахин в своем Telegram-канале обратился к жителям:

– Прошу сохранять спокойствие, не приближаться к территории объекта и не препятствовать работе экстренных служб. Доверяйте только информации из официальных источников и не распространяйте непроверенные сведения и кадры с места происшествия.

В связи с работами на нефтебазе движение ограничено на нескольких участках, сообщает ИА «Живая Кубань».