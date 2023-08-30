Экология

В Волгограде вынесли приговор ликвидатору Кировской свалки

Экология 30.08.2023 17:22
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30.08.2023 17:22



Центральный районный суд Волгограда сегодня, 30 августа, огласил приговор директору ООО «Экотехсервис» Юрию Дергачеву, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере при ликвидации Кировской свалки, передает V102.RU.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, фигуранта уголовного дела приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Дергачева взяли под стражу в зале суда.
В суде установлено, что 7 июня 2017 года комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области заключил контракт с «Экотехсервис» на утилизацию отходов свалки в Кировском районе. Исполнитель контракта должен был перевезти их на пруд-накопитель в Светлоярском районе и провести ряд рекультивационных мероприятий до 4 августа 2018 года.
После этого подрядчик получил из бюджета более 800 миллионов рублей, но по факту не выполнил работы в полном объеме, а верхний слой пруда-накопителя абсорбировал с существенными нарушениями государственного контракта. 
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по  региону. Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по области.
Ранее сообщалось, что на имущество компании-ликвидатора общей стоимостью 1 млрд 392 млн рублей наложен арест в рамках предварительного расследования. По данным информагентства, арест наложен на пруд-накопитель, куда переместили отходы с Кировской свалки.
Уголовное дело в отношении Дергачева было передано в суд в конце октября 2021 года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции.
Напомним, что в ходе ликвидации Кировской свалки в Волгограде правоохранители вскрыли преступную схему освоения бюджетных средств, в которую были вовлечены высокопоставленные руководители различных структур.
Так, в апреле 2022 года по делу о Кировской свалке  был осужден бывший руководитель Роспотребнадзора по Волгоградской области Александр Злепко. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и лишению права занимать должности на госслужбе в течение трех лет.
Было установлено, что при отсутствии законных оснований он выдал ООО «Экотехсервис» экспертное и санитарно-эпидемиологическое заключения, на основании которых данной организацией впоследствии получена лицензия на деятельность по обращению с отходами I–IV классов опасности. 
Из-за скандальной и дорогостоящая рекультивации Кировской свалки лишился своей должности и бывший начальник управления Росприроднадзора по Волгоградской области Сергей Васильев.
Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»
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