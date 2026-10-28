В Волгограде перед судом предстанут двое молодых людей 16 и 20 лет, которые обманным путем забрали у 72-летнего пенсионера 22 золотых слитка. Юноши обвиняются в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Расследование этого дела завершено, материалы направлены в суд, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

Молодые люди, по версии следствия, согласились на легкий заработок, поступивший от телефонных мошенников. Им предлагалась роль курьеров, которые забирали у граждан деньги и ценное имущество под предлогом защиты от несанкционированных финансовых операций и мошенников.

В марте текущего года сообщалось, что молодые люди вместе с опытным куратором обокрали 72-летнего пенсионера. Они выманили у него золотые слитки общим весом 378 граммов почти на 4 миллиона рублей. Аферисты запугали пожилого человека тем, что что неизвестные якобы пытались перевести с его счета 700 тысяч рублей на финансирование Украины.

Курьеры приехали из Ростовской области к пожилому мужчине в Волгоград, где он передал им 22 слитка. Молодые люди увезли драгоценный металл в Ростовскую область, где передали его другим участникам преступной схемы. За свою работу они получили 10 тысяч рублей. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществляли сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: МВД России