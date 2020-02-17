Прокуратура требует привлечь перевозчика Кировской свалки в Волгограде к уголовной ответственности

Экология 17.02.2020 17:47
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17.02.2020 17:47
Юрия Дергачева, директора ООО "ЭкоТехСервис" (ИНН 3461009667) - генерального подрядчика исполнения госконтракта по перевозке отходов из Волгограда с Кировской свалки почти за миллиард рублей, просят привлечь к уголовной ответственности за мошенничество. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, начальнику ГСУ МВД России по Волгоградской области направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании Дергачева по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что Дергачев может быть причастен к хищению не менее 84,9 миллиона рублей при осуществлении работ по сбору, перевозке отходов с Кировской свалки в Волгограде для их обезвреживания на пруд-накопитель в Светлоярском районе. Госконтракт на сумму более 812,9 миллиона рублей был подписан 7 июня 2017 года между комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области (государственный заказчик) и ООО "ЭкоТехСервис" (генеральный подрядчик).
Порядок проведения работ по утилизации отходов Кировской свалки на территорию пруда-накопителя в Светлоярском районе был установлен проектом, прошедшим государственную экологическую экспертизу. Он включал два этапа. Так, на первом этапе были предусмотрены работы по заполнению пруда до отметки 28,4 метра отходами, объем которых не должен превышать 1 436 400 куб.м. На втором этапе - работы по заполнению пруда-накопителя до отметок ограждающих дамб с последующей рекультивацией территории всей площади пруда.
Проверка с участием специалистов испытательной лаборатории филиала ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО" показала, что изоляционный слой грунта с реагентами был размещен не по всей площади пруда-накопителя, а грунт изоляции не превышает 20 сантиметров. Площадь размещения отходов, не покрытая абсорбирующим минералом, составляет 223 917 кубических метров.Минимальная сумма, по заключению специалистов, на которую не выполнены работы по абсорбированию верхнего слоя составляет более 84,9 миллиона рублей. В хищении этих денег и подозревают Дергачева.
Кроме того, как указано в постановлении, в ходе проверки установлено, что Юрий Дергачев из корыстных побуждений - в целях получения денежных средств, предусмотренных за выполнение работ по государственному контракту в полном объеме, подписал и направил в адрес государственного подрядчика акты выполненных работ и акты утилизации отходов, содержащие заведомо ложные данные о выполнении работ по госконтракту в полном объеме.
Отметим, что проект ликвидации Кировской свалки и пруда-накопителя в Светлоярском районе, состоящий из несколько этапов, разработали волгоградские ученые. Планировалось очистить Светлоярский район от крупных несанкционированных свалок и утилизировать мусор, до конца заполнив чашу пруда-накопителя свалочными массами и сорбентами для последующей рекультивации территории. На финальном этапе предполагалось закрыть поверхность грунтом, который будут добывать при экологической расчистке пруда Плотинка и озера Цаца. Донные отложения, по замыслу ученых, должны послужить дополнительным изоляционным слоем. Однако экологические активисты забили тревогу. Они ранее заявляли, что предусмотренные проектом работы не были выполнены в полном объеме, а экологическая проблема Светлоярского района не была решена.
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