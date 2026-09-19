В Волгоградской области ФКУ «ИК-12» УФСИН по решению суда в полном объеме возместила вред почвам, который был нанесен в результате протечки канализационных сетей учреждения. Сумма выплат составила 106 300 рублей, сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Природоохранное ведомство обратилась с иском в арбитражный суд Волгоградской области, так как исправительное учреждение в добровольном порядке ущерб не возмещало.





Согласно материалам, излив сточных вод на почву был зафиксирован в ходе выездного обследования вблизи улицы Александрова в Волжском, где находится исправительная колония. Площадь загрязненной нечистотами территории составила 13,5 кв.м. Анализы проб показали превышение показателей загрязняющих веществ в почве.

– Управлением было установлено, что канализационные сети являются собственностью ФКУ «ИК-12» УФСИН. Согласно расчету исчисления размера вреда, сумма причиненного вреда почве составила 106 300 рублей, – рассказали в ведомстве.





Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора