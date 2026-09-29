Волгоградцам грозят драконовские штрафы за вылов раков

Штраф за незаконно выловленных речных раков вырос в 15 раз – с 115 до 1688 рублей за одну особь. Такие суммы компенсации ущерба водным биоресурсам, как сообщает «Парламентская газета», утвердило правительство РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.

Цель такой штрафной политики направлена на спасение популяции речных раков, которая стремительно сокращается из-за браконьерства. В пояснительной записке уточняется, что штраф за рака в сумме 115 рублей не сдерживал нарушителей, которые все равно оказывались в плюсе от реализации незаконно выловленной добычи.

Отмечается, что новые штрафы будут чувствительными для браконьеров, которым придется теперь платить солидную сумму только в счет возмещения ущерба без учета административного штрафа.

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