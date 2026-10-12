В Волгоградской области прошло заседание экологического совета регионального парламента. Во время обсуждения с участием ведущих экспертов была затронута тема медицинских отходов. Как выяснилось, в регионе значительная их часть утилизируется неизвестным образом.

- Экосовет при Волгоградской областной Думе с 2018 года ведет системный контроль в сфере обращения с медицинскими отходами. В предыдущие годы в ходе выездных заседаний Экосовета были зафиксированы нарушения в работе по сбору, сортировке и утилизации медицинских отходов. Во многом такая ситуация складывалась из-за существующих на тот момент пробелов в федеральном законодательстве, в связи с чем Волгоградской областной Думой были подготовлены соответствующие законодательные инициативы, направленные на наведение порядка в данной сфере. В сентябре этого года вступил в силу новый порядок обращения с медотходами, которые регулируют их учет, транспортировку и обезвреживание, в том числе отходов классов Б, В и Г, представляющих собой источник повышенной опасности. В связи с этим Экосовет возобновляет работу по контролю за деятельностью всех участников этого процесса. Нам важно убедиться, что при обращении с медотходами соблюдаются все необходимые, установленные действующим законодательством нормы, — пояснила председатель комитета Волгоградской областной Думы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, руководитель Экосовета при регпарламенте Ирина Соловьева.

По информации специалистов, в регионе работают 900 медучреждений, в том числе и 119 государственных. Официально ими образовано 43 тыс. тонн отходов. Несмотря на диспропорцию в сторону частных организаций, на них приходится лишь половина объёма. Более того, медицинские отходы класса «А» относятся к обычному ТКО и должны утилизироваться региональным оператором, однако на текущий момент лишь 361 организация имеет соответствующие договора.

Остальные медицинские отходы классов «Б», «В», «Г» и «Д» обязательно должны проходить процедуру обезвреживания специализированными организациями. Последних в регионе 12. По итогу обработки отходы также становятся ТКО и подлежат утилизации, однако из 12 лишь 4 компании заключили соглашения с региональным оператором.

В результате судьба значительной части медицинских отходов, образуемых в Волгоградской области, для экспертов неизвестна.

- Совершенствование системы обращения с медицинскими отходами — это важная часть нашей общей работы по обеспечению экологического благополучия как одной из национальных целей, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным, и часть политики волгоградского региона по формированию устойчивой и максимально прозрачной системы обращения с отходами. Нам важно понимать, где именно оказываются медотходы после всех стадий обработки, соблюдается ли порядок их сортировки, нет ли рисков для окружающей среды и здоровья людей, не нарушается ли экологическое и природоохранное законодательство. Федеральный закон четко обозначает, что условия и способы обращения с медицинскими отходами должны быть безопасны для жизни человека и его среды обитания, а применяемые технологии должны способствовать предотвращению негативного воздействия на здоровье человека. Действуя в интересах граждан, Экологический совет продолжит работу по межведомственной координации и подготовке предложений, направленных на повышение прозрачности учета медицинских отходов и соблюдение требований экологического и природоохранного законодательства, — подчеркнула Ирина Соловьева.

Фото: Волгоградская областная дума