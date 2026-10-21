Росприроднадзор и прокуратура выявили нарушения в волгоградском центре реабилитации диких животных «Птичий остров», что грозит конфискацией краснокнижных постояльцев этого приюта, сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

– Сотрудниками Управления принято участие в проверке соблюдения законодательства в области обращения с животными в отношении АНО «ЦРДЖ «Птичий остров», проводимой органами прокуратуры, по результатам которой будет принято решение о конфискации птиц, находящихся на содержании АНО «ЦРДЖ «Птичий остров», без разрешения на содержание и разведение объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, – сообщили в природоохранном ведомстве.

В реестре объектов федерального государственного контроля в области обращения с животными АНО «ЦРДЖ «Птичий остров» находится с 30 июня 2025 года. В отношении этого реабилитационного центра диких животных сотрудниками Росприроднадзора ранее был проведен профилактический визит. Установлено, что в приюте содержатся несколько видов краснокнижных птиц, на которых отсутствует разрешение на содержание и разведение объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.





Волонтеры центра, как указывает ведомство, в открытом доступе публикуют фотографии краснокнижных птиц, которые в отсутствии соответствующего разрешения, содержатся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

В Росприроднадзоре также отметили, что ранее у АНО «ЦРДЖ «Птичий остров» был положительный опыт по выпуску в естественную среду обитания кудрявого пеликана. Этот краснокнижный вид находился в указанном птичьем приюте на основании разрешения, выданного Росприроднадзором.

– Однако центром не исполнена установленная законодательством обязанность по предоставлению отчетности о результатах оборота объектов животного мира в рамках выданного разрешения, – говорится в сообщении природоохранного ведомства. – По результатам выявленных нарушений в адрес АНО «ЦРДЖ «Птичий остров» выдано предписание об устранении выявленных нарушений, которое находится на контроле Управления.

Руководитель АНО «ЦРДЖ «Птичий остров» Алина Ерина от комментариев воздержалась.

На своей официальной станице в соцсети «Птичий остров» информирует подписчиков о бедственном положении и просит помощи.

– У нас очень тяжелое финансовое положение. Пожертвований поступает катастрофически мало, и мы буквально не видим выхода. Если быть до конца откровенными, мы уже опускаем руки! Нет ни моральных, ни физических сил! А тут ещё и проверки, которые свалились как снег на голову!!! Со всех сторон прижали, и сейчас очень тяжело! Но мы не можем бросить наших животных! – сообщается в посте, который был опубликован один день назад.

Волонтеры поясняют, что средства им необходимы на закупку корма, обследование и лечение постояльцев приюта.