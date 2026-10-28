В Волгоград 79 свиней ввезли в обход ветеринаров

Ветеринары установили факт незаконного ввоза 79 свиней на территорию личного подсобного хозяйства в Волгограде. Об этом нарушении комитет ветеринарии региона проинформировал управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Специалисты установили, что на территорию хозяйства свиньи поступили без сопроводительных документов, подтверждающих благополучие места выхода, проведение клинического осмотра и законности владения животными.

Владельцу личного подсобного хозяйства объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства.

Фото из архива V102.RU