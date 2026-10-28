



Сердечно-сосудистые заболевания занимают ведущее место в структуре смертности населения. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на сессии «Тромбозы: вызовы современности. Диалог Россия — Африка».

По его словам, отечественная медицина не должна идти только по пути лечения острых сердечно-сосудистых состояний, но и не может отодвигать это направление на второй план.

Министр отметил, что в России работают сосудистые центры, которые ориентированы не только на помощь при инфарктах и инсультах, но и на лечение периферических тромботических осложнений.