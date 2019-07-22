



Новый участник появился в судебном споре компаний-«двойников» по делу о вывезенных с кировской свалки отходах на пруд-накопитель под Волгоградом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитража, комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области подал апелляционную жалобу на решение , согласно которому 1,4 миллиона кубометров отходов, перевезенных почти за миллиард рублей с кировской свалки в Волгограде на пруд-накопитель в Светлоярском районе, должны быть убраны или ликвидированы, причем в 10-дневный срок.

С иском в суд, напомним, обратилось ООО «Экотехсервис» - владелец пруда-накопителя - к компании-«двойнику» - ООО «ЭкоТехСервис», выполнявшей работы по перевозке отходов из Волгограда на площадку под Светлым Яром.

Согласно решению суда, ООО "ЭкоТехСервис" должно в десятидневный срок со дня вступления судебного решения в силу по акту приема-передачи привести часть полигона отходов в состояние не хуже первоначального. А именно, вернуть полигон в том состоянии, в котором он был получен с учетом износа. Речь идет об объекте недвижимости - части полигона отходов производства и потребления, общей площадью 533.183,18 кв.м., расположенного в 5-ти км. юго-западнее рабочего поселка Светлый Яр. Получается, что завезенные на полигон отходы должны быть вывезены или ликвидированы. По мнению экологических активистов Светлоярского района, это сделать нереально, поэтому судебное решение изначально неисполнимое.

В документах суда указано, что договор аренды ООО «Экотехсервис» заключил с ООО «ЭкоТехСервис» 7 июля 2017 года, через 5 дней после того, как «ЭкоТехСервис» стал победителем аукциона на оказание услуг по ликвидации свалки в Кировском районе Волгограда. Примечательно, что договор был заключен на срок до 14 мая 2018 года – именно к этому времени планировалось перевезти все отходы из Волгограда на пруд-накопитель вблизи Светлого Яра. Однако к этому времени пруд-накопитель арендодателю не был возвращен. Тогда владелец полигона обратился к своему «двойнику»-арендатору с претензионным письмом, в котором просил назначить конкретную дату и время сдачи-приемки объекта. В связи с отсутствием ответа и не возвратом объекта, в адрес арендатора было направлено другое письмо с требованием в добровольном порядке исполнить договорные обязательства по возврату имущества.

В документах суда также отмечается, что по условиям договора часть пруда-накопителя передавалась арендатору для заполнения его отходами в порядке и срок, установленный договором. Объем отходов, которыми допускалось заполнить полигон, не должен превышать 1,420 тыс. куб.м. Также в прописано, что все должно производиться в соответствии с регламентом и схемой заполнения полигона, являющимися неотъемлемой частью заключенного договора. Однако, видимо, что-то пошло не так. Арендатор полигон не возвратил владельцу по настоящее время, что и стало причиной судебного разбирательства. Акт приема-передачи возврата арендуемого имущества при прекращении действия договора аренды сторонами до настоящего времени не подписан.

Пока из документов суда не ясно, с чем конкретно в этом запутанном деле не согласилось облкомприроды. «Высота 102» будет следить за развитием событий.



