Экология

Облкомприроды вмешалось в скандальное дело «по зачистке» пруда-накопителя от отходов с вывезенной из Волгограда свалки

Экология 22.07.2019 08:43
1519 11
22.07.2019 08:43


Новый участник появился в судебном споре компаний-«двойников» по делу о вывезенных с кировской свалки отходах на пруд-накопитель под Волгоградом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитража, комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области подал апелляционную жалобу на решение, согласно которому 1,4 миллиона кубометров отходов, перевезенных почти за миллиард рублей с кировской свалки в Волгограде на пруд-накопитель в Светлоярском районе, должны быть убраны или ликвидированы, причем в 10-дневный срок. 
С иском в суд, напомним, обратилось ООО «Экотехсервис» - владелец пруда-накопителя - к компании-«двойнику» - ООО «ЭкоТехСервис», выполнявшей работы по перевозке отходов из Волгограда на площадку под Светлым Яром.
Согласно решению суда, ООО "ЭкоТехСервис" должно в десятидневный срок со дня вступления судебного решения в силу по акту приема-передачи привести часть полигона отходов в состояние не хуже первоначального. А именно, вернуть полигон в том состоянии, в котором он был получен с учетом износа. Речь идет об объекте недвижимости - части полигона отходов производства и потребления, общей площадью 533.183,18 кв.м., расположенного в 5-ти км. юго-западнее рабочего поселка Светлый Яр. Получается, что завезенные на полигон отходы должны быть вывезены или ликвидированы. По мнению экологических активистов Светлоярского района, это сделать нереально, поэтому судебное решение изначально неисполнимое.
В документах суда указано, что договор аренды ООО «Экотехсервис» заключил с ООО «ЭкоТехСервис» 7 июля 2017 года, через 5 дней после того, как «ЭкоТехСервис» стал победителем аукциона на оказание услуг по ликвидации свалки в Кировском районе Волгограда. Примечательно, что договор был заключен на срок до 14 мая 2018 года – именно к этому времени планировалось перевезти все отходы из Волгограда на пруд-накопитель вблизи Светлого Яра. Однако к этому времени пруд-накопитель арендодателю не был возвращен. Тогда владелец полигона обратился к своему «двойнику»-арендатору с  претензионным письмом, в котором просил назначить конкретную дату и время сдачи-приемки объекта. В связи с отсутствием ответа и не возвратом объекта, в адрес арендатора было направлено другое письмо с требованием в добровольном порядке исполнить договорные обязательства по возврату имущества. 
В документах суда также отмечается, что по условиям договора часть пруда-накопителя передавалась арендатору для заполнения его отходами в порядке и срок, установленный договором. Объем отходов, которыми допускалось заполнить полигон, не должен превышать 1,420 тыс. куб.м. Также в прописано, что все должно производиться в соответствии с регламентом и схемой заполнения полигона, являющимися неотъемлемой частью заключенного договора. Однако, видимо, что-то пошло не так. Арендатор полигон не возвратил владельцу по настоящее время, что и стало причиной судебного разбирательства. Акт приема-передачи возврата арендуемого имущества при прекращении действия договора аренды сторонами до настоящего времени не подписан.
Пока из документов суда не ясно, с чем конкретно в этом запутанном деле не согласилось облкомприроды. «Высота 102» будет следить за развитием событий.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Всемирно известная после ЧМ-2018 волгоградская мошкара «взяла отпуск»
25.06.2019 11:52
14145 14
Жизнь в антисанитарии: как в Волгограде "облагораживают" территории мусорными свалками
07.07.2019 15:28
10747 0
В Волгограде «черные лесорубы» вывезли лес с острова Сарпинский на 16 млн рублей
27.06.2019 15:30
8912 8
Экология
20.07.2019 13:43
Экология 20.07.2019 13:43
5277 0 Обсудить

0
Далее
Экология
18.07.2019 14:06
Экология 18.07.2019 14:06
4739 12 Обсудить

0
Далее
Экология
17.07.2019 12:34
Экология 17.07.2019 12:34
1197 1 Обсудить

0
Далее
Экология
17.07.2019 09:35
Экология 17.07.2019 09:35
1985 4 Обсудить

0
Далее
Экология
16.07.2019 13:36
Экология 16.07.2019 13:36
3332 5 Обсудить

0
Далее
Экология
12.07.2019 12:29
Экология 12.07.2019 12:29
14122 1 Обсудить

0
Далее
Экология
11.07.2019 16:13
Экология 11.07.2019 16:13
9042 0 Обсудить

0
Далее
Экология
11.07.2019 15:33
Экология 11.07.2019 15:33
1925 8 Обсудить

0
Далее
Экология
10.07.2019 17:14
Экология 10.07.2019 17:14
5212 3 Обсудить

0
Далее
Экология
09.07.2019 11:53
Экология 09.07.2019 11:53
10860 5 Обсудить

0
Далее
Экология
08.07.2019 15:05
Экология 08.07.2019 15:05
2771 4 Обсудить

0
Далее
Экология
08.07.2019 14:40
Экология 08.07.2019 14:40
994 1 Обсудить

0
Далее
Экология
07.07.2019 15:28
Экология 07.07.2019 15:28
10747 0 Обсудить

0
Далее
Экология
04.07.2019 22:04
Экология 04.07.2019 22:04
7657 2 Обсудить

0
Далее
Экология
30.06.2019 14:03
Экология 30.06.2019 14:03
6831 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:29
На юге Волгограда пенсионер устроил стрельбу из-за шума газонокосилкиСмотреть фотографии
12:16
В Волгоградской области канализацию в многоквартирном доме отремонтировали на бумагеСмотреть фотографии
12:08
СУ СКР по Волгоградской области приглашает детей-сирот на учебу в МосквуСмотреть фотографии
11:54
Мэрия Волгограда не торопится выполнять обещания: ад для жителей приговоренного к сносу дома продолжается Смотреть фотографии
11:39
Экс-чиновнику из Средней Ахтубы Волгоградской области выставили счет за взятку кирпичомСмотреть фотографии
10:45
Управляющая компания в Волгоградской области заплатит за упавшую с крыши глыбу льдаСмотреть фотографии
10:06
Два человека утонули во время отдыха у воды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:17
Три человека пострадали в Волгоградской области при взрыве газового баллона в мангалеСмотреть фотографии
08:43
Облкомприроды вмешалось в скандальное дело «по зачистке» пруда-накопителя от отходов с вывезенной из Волгограда свалкиСмотреть фотографии
19:53
Частные дома в городском пейзаже Волгограда хранят тайны за глухими заборами (ФОТОРЕПОРТАЖ) Смотреть фотографии
15:50
Рекомендовано: читаем книги по культовым сериаламСмотреть фотографии
15:49
Беспредел управляющей компании сподвиг жителя Волгограда на грустное творчествоСмотреть фотографии
13:26
Жителей отрезанного от цивилизации хутора в Волгоградской области осчастливили расползающейся дорогойСмотреть фотографии
13:07
«Красный Октябрь» искрометно и с небывалым размахом отметил День металлургаСмотреть фотографии
12:47
В волгоградской больнице скончалась бабушка после наезда автобусаСмотреть фотографии
12:28
«8 км в длину и 1 км в ширину»: в Волгоградской области саранчу достанут из-под землиСмотреть фотографии
10:48
В Волгограде кандидат-списочник «Справедливой России» хранит в банках 52 млн рублейСмотреть фотографии
10:47
В Волгограде девочка на самокате наехала на «КамАЗ»Смотреть фотографии
07:57
В Волгограде перевозчику более 42 тонн нелегального табака для кальяна выписали штраф на миллионСмотреть фотографии
06:30
Чиновники заставляют волгоградцев платить УК-«фантому»Смотреть фотографии
20:14
«А все другое – суета»: праздничный концерт с участием звезд на юбилее Волжского обойдется более чем в 14 миллионов рублейСмотреть фотографии
16:02
Скучающий на каникулах школьник из Петербурга «заминировал» фирму в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:58
Волгоградский «Ротор» провел победный матч в КрасноярскеСмотреть фотографии
13:43
Под Волгоградом горит проблемный мусорный полигонСмотреть фотографии
12:22
Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы от ЛДПР с позором покидает предвыборную гонкуСмотреть фотографии
12:20
На Мамаевом кургане в Волгограде 75 подросткам вручили васильковые беретыСмотреть фотографии
12:05
После долгого ремонта строители взялись за чашу Центрального бассейна в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:56
В Волгоградской области пенсионерка снова пострадала из-за «МММ»Смотреть фотографии
10:50
В Волгограде иномарка влетела в ограждение моста через ВолгуСмотреть фотографии
10:41
В Волгоградской области подросток на легковушке отца сбил ребенкаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 