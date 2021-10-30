Расследования

Дело ликвидатора скандальной Кировской свалки в Волгограде передали в суд

Расследования 30.10.2021 11:24
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30.10.2021 11:24


Центральный районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело директора ООО «Экотехсервис» Юрия Дергачева, обвиняемого в мошенничестве особо крупном размере при ликвидации свалки в Кировском районе. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. На имущество компании-ликвидатора общей стоимостью 1 млрд 392 млн рублей наложен арест.
По версии следствия, 7 июня 2017 года комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области заключил контракт с «Экотехсервис» на утилизацию отходов свалки в Кировском районе. Исполнитель контракта должен был перевезти их на пруд-накопитель в Светлоярском районе и провести ряд рекультивационных мероприятий до 4 августа 2018 года.
Подрядчик по факту не выполнил работы в полном объеме, а верхний слой пруда-накопителя абсорбировал с нарушениями. Тем не менее акты выполненных работ на сумму более 800 млн рублей были подписаны сторонами, а бюджетные деньги были перечислены «Экотехсервис».
Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по  региону. Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по области. На имущество компании-ликвидатора общей стоимостью 1 млрд 392 млн рублей наложен арест в рамках предварительного расследования.
Расследование уголовного дела в отношении других лиц, причастных к хищению бюджетных средств, продолжается, подчеркнули в прокуратуре. Напомним, в апреле 2020 года «Высота 102» сообщала, что нашумевшая история ликвидации Кировской свалки в Волгограде легла в основу уголовного дела о преступной схеме освоения бюджетных средств. Его фигурантами могут стать топ-чиновники областной администрации, приближенные к ним лица, эксперты-экологи и бывший руководитель Управления Росприроднадзора по Волгоградской области Сергей Васильев.

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