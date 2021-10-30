



Центральный районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело директора ООО «Экотехсервис» Юрия Дергачева , обвиняемого в мошенничестве особо крупном размере при ликвидации свалки в Кировском районе. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. На имущество компании-ликвидатора общей стоимостью 1 млрд 392 млн рублей наложен арест.

По версии следствия, 7 июня 2017 года комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области заключил контракт с «Экотехсервис» на утилизацию отходов свалки в Кировском районе. Исполнитель контракта должен был перевезти их на пруд-накопитель в Светлоярском районе и провести ряд рекультивационных мероприятий до 4 августа 2018 года.

Подрядчик по факту не выполнил работы в полном объеме, а верхний слой пруда-накопителя абсорбировал с нарушениями. Тем не менее акты выполненных работ на сумму более 800 млн рублей были подписаны сторонами, а бюджетные деньги были перечислены «Экотехсервис».

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону. Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по области. На имущество компании-ликвидатора общей стоимостью 1 млрд 392 млн рублей наложен арест в рамках предварительного расследования.