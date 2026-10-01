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Экология

В Волго-Ахтубинской пойме расчистят ещё одну протоку

Экология 01.10.2026 09:39
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01.10.2026 09:39


До конца 2026 года в Волго-Ахтубинской пойме начнётся расчистка протоки к затону Грязный. Как пояснили в пресс-службе администрации региона, сейчас идёт конкурс на определение подрядчика.

В региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии сообщили, что протока играет ключевую роль в обводнении поймы, обеспечивая связь между важными руслами и внутренними озёрными системами. Она расположена в границах посёлка Вторая Пятилетка Среднеахтубинского района и испытывает серьёзную антропогенную нагрузку. Расчистка позволит предотвратить истощение, загрязнение и заиливание водного объекта, а также восстановить гидрологический режим.

Специалистам предстоит очистить 977,5 метра русла от завалов, извлечь иловые наносы и донные отложения, убрать древесно-кустарниковую и водную растительность. Проектом предусмотрена геопластика дна – создание сложного рельефа для увеличения проточности и формирования мест обитания флоры и фауны.

Работы пройдут в два этапа: сначала механическая очистка русла и формирование рельефа, затем монтаж противофильтрационного экрана из геомембраны и укрепление берегов гибкими бетонными плитами для предотвращения оттока воды на спаде паводка. Полностью завершить работы планируют в 2028 году.

Реализация проекта улучшит качество воды, восстановит естественную луговую растительность на прилегающих землях и вернёт территории рекреационную привлекательность. Параллельно на протоке и связанных с ней ериках продолжается строительство водопропускных сооружений: два уже введены в эксплуатацию, возводится третий.

Системная работа по обводнению Волго-Ахтубинской поймы началась в регионе в 2014 году по задачам, поставленным губернатором Андреем Бочаровым. Новый импульс она получила после включения мероприятий по расчистке водных объектов и строительству водопропускных сооружений в нацпроекты. Всего за это время восстановлено 102 водных объекта и построено 76 водопропускных сооружений. Сейчас в пойме в рамках федерального проекта «Вода России» строятся 39 гидротехнических объектов. Они улучшат водообеспеченность пойменных ериков и озёр, позволят регулировать заполняемость водоёмов даже при дефицитных паводковых сбросах и повысят качество жизни местного населения.

Фото: администрация Волгоградской области

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