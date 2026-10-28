



27 октября в Калаче-на-Дону Волгоградской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Во второй половине дня лихач на иномарке вдавил педаль газа и на огромной скорости влетел в древо на обочине.

- В 14:20 25-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», напротив д. 61 ул. Волгоградская выехал на полосу встречного движения и совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, удар был огромной силы. У автомобиля оказалась раскурочена вся передняя часть. В салоне сработали подушки безопасности.

Отметим, водитель иномарки получил травмы. Каретой скорой помощи он был доставлен в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области