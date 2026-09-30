Главное

Надежная связь для тысяч волжан: АО «ВОЭ» подключило новую вышку сотовой сети к энергосистеме Трамвай и экология: почему электротранспорт снова становится главным трендом В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал «Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении

Актуально

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 На юге России веден режим повышенной готовности из-за шторма
В Новороссийске введен режим «Повышенная готовность» из-за непогоды. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко, передает ИА «Живая Кубань». Ночью в отдельных районах порывы ветра достигали 25 метров в...
Федеральные новости
 Админ телеграм-канала получил 18 лет строгого режима за госизмену и фейки о российской армии
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор жителю Краснодара Игорю Карлову. Мужчина проведёт 18 лет в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно суд назначил ему штраф – 470 тысяч...
Экология

Росприроднадзор намерен взыскать 166 млн рублей за свалку в Волгограде

Экология 30.09.2026 18:37
0
30.09.2026 18:37


Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора требует более 166 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба почвам с владельца земли на улице Майкопская в Волгограде за несанкционированную свалку строительных отходов. В природоохранном ведомстве уточнили, что требование о добровольной оплате вреда направлено ООО «Стройград», которое является правообладателем заваленного отходами земельного участка.

Напомним, что о вопиющей ситуации с отходами на улице Майкопской в Ворошиловском районе информагентство сообщало год назад. Горы мусора, преимущественно из отходов со стройки, здесь растут с 2016 года и уже неоднократно привлекали внимание правоохранительных и природоохранных органов, а также прокуратуры. Ранее сообщалось, что масштабная деятельность «чёрных мусорщиков» попала на камеры видеонаблюдения застройщика, который в 2022 году приобрел смежный участок и установил видеокамеры.


Ранее сотрудники межрегионального управления Росприроднадзора, которые принимали участие в проверке правоохранительных органов, зафиксировали факт сброса строительных отходов на земельном участке по адресу ул. Майкопская, 5. Общая площадь загрязненной территории составила 1851 кв.м., а объем сброшенных на землю отходов – 4842 куб. м.

– Правообладателем земельного участка является юридическое лицо – ООО «Стройград». Размер вреда, причиненного почвам, составил более 166 млн. рублей. В адрес ООО «Стройград» направлено требование о добровольной оплате вреда, причиненного почвам, – заявили в Росприроднадзоре.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
30.09.2026 18:37
Экология 30.09.2026 18:37
Комментарии

0
Далее
Экология
29.09.2026 21:35
Экология 29.09.2026 21:35
Комментарии

0
Далее
Экология
28.09.2026 20:50
Экология 28.09.2026 20:50
Комментарии

0
Далее
Экология
23.09.2026 10:24
Экология 23.09.2026 10:24
Комментарии

0
Далее
Экология
19.09.2026 10:44
Экология 19.09.2026 10:44
Комментарии

0
Далее
Экология
19.09.2026 07:01
Экология 19.09.2026 07:01
Комментарии

0
Далее
Экология
16.09.2026 10:18
Экология 16.09.2026 10:18
Комментарии

0
Далее
Экология
15.09.2026 17:40
Экология 15.09.2026 17:40
Комментарии

0
Далее
Экология
09.09.2026 19:46
Экология 09.09.2026 19:46
Комментарии

0
Далее
Экология
09.09.2026 11:37
Экология 09.09.2026 11:37
Комментарии

0
Далее
Экология
09.09.2026 09:57
Экология 09.09.2026 09:57
Комментарии

0
Далее
Экология
08.09.2026 17:47
Экология 08.09.2026 17:47
Комментарии

0
Далее
Экология
05.09.2026 17:22
Экология 05.09.2026 17:22
Комментарии

0
Далее
Экология
03.09.2026 17:43
Экология 03.09.2026 17:43
Комментарии

0
Далее
Экология
31.08.2026 12:37
Экология 31.08.2026 12:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:10
В Волгограде за две недели построят бункер для защиты от БПЛА и ракетСмотреть фотографии
19:45
Волгоградец двумя ударами убил свою знакомуюСмотреть фотографии
19:10
«Сложный человек» или хозяйственник? Что известно о новом главе Дзержинского района БагровеСмотреть фотографии
18:37
Росприроднадзор намерен взыскать 166 млн рублей за свалку в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:17
Надежная связь для тысяч волжан: АО «ВОЭ» подключило новую вышку сотовой сети к энергосистемеСмотреть фотографии
18:01
Под Волгоградом присяжные осудили рецидивиста, забившего насмерть подругуСмотреть фотографии
17:51
Подрядчика больницы в Волгограде заподозрили в хищении 50 млн рублейСмотреть фотографии
17:26
Трамвай и экология: почему электротранспорт снова становится главным трендомСмотреть фотографии
17:24
В Волгограде презентовали «Тузлуков-вернисаж» и наградили лауреатов конкурса театральных афишСмотреть фотографии
17:21
На юге Волгограда перевернулась «Медпомощь»Смотреть фотографии
17:12
Грибной чемпионат отменили в Волгоградской области из-за засухиСмотреть фотографии
16:58
Урожай подсолнечника украли с поля фермера в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:54
На юге Волгограда похоронили застреленного в «Магните» многодетного отцаСмотреть фотографии
15:54
В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой постСмотреть фотографии
15:51
Четыре вируса гриппа угрожают волгоградцамСмотреть фотографии
15:48
Более 600 человек отдохнули летом при поддержке «Красного октября»Смотреть фотографии
15:32
В Волгоградской области намолотили первые 22 тысячи тонн кукурузыСмотреть фотографии
15:22
В Урюпинске простятся с 57-летним комвзвода Сергеем НикулинымСмотреть фотографии
14:53
В Волгограде умерла куница-«игрушка» с прозрачными костямиСмотреть фотографии
14:00
Дни открытых дверей пройдут в налоговых инспекциях Волгоградской области 15 октябряСмотреть фотографии
13:40
На Сарпинском нашли тело утопленникаСмотреть фотографии
13:24
В Волгоградской области Росгвардия отмечает 10-летие со дня образованияСмотреть фотографии
13:09
Билайн запустил аренду электронных и аудиокниг с выгодой до 50%Смотреть фотографии
12:17
В Волгограде почтили память Героя России Алексея КатериничеваСмотреть фотографии
12:14
Вячеслав Володин переизбран спикером ГосдумыСмотреть фотографии
11:52
Заколдованное место: в Волгограде сложился «паровоз» из четырех автоСмотреть фотографии
11:36
В Волгоград, Михайловку и Камышин прибудет интерактивный музей «Поезд Победы»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:28
На юге Волгограда за день сгорели 4 аварийных дома: жители задыхалисьСмотреть фотографии
11:27
На юге России веден режим повышенной готовности из-за штормаСмотреть фотографии
11:24
В Новоаннинском районе отремонтировали 7 км дорогиСмотреть фотографии
 