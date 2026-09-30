Росприроднадзор намерен взыскать 166 млн рублей за свалку в Волгограде

Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора требует более 166 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба почвам с владельца земли на улице Майкопская в Волгограде за несанкционированную свалку строительных отходов. В природоохранном ведомстве уточнили, что требование о добровольной оплате вреда направлено ООО «Стройград», которое является правообладателем заваленного отходами земельного участка.

Напомним, что о вопиющей ситуации с отходами на улице Майкопской в Ворошиловском районе информагентство сообщало год назад. Горы мусора, преимущественно из отходов со стройки, здесь растут с 2016 года и уже неоднократно привлекали внимание правоохранительных и природоохранных органов, а также прокуратуры. Ранее сообщалось, что масштабная деятельность «чёрных мусорщиков» попала на камеры видеонаблюдения застройщика, который в 2022 году приобрел смежный участок и установил видеокамеры.





Ранее сотрудники межрегионального управления Росприроднадзора, которые принимали участие в проверке правоохранительных органов, зафиксировали факт сброса строительных отходов на земельном участке по адресу ул. Майкопская, 5. Общая площадь загрязненной территории составила 1851 кв.м., а объем сброшенных на землю отходов – 4842 куб. м.

– Правообладателем земельного участка является юридическое лицо – ООО «Стройград». Размер вреда, причиненного почвам, составил более 166 млн. рублей. В адрес ООО «Стройград» направлено требование о добровольной оплате вреда, причиненного почвам, – заявили в Росприроднадзоре.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора