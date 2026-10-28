Главное

Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистами Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформить Законопроект КПРФ о переименовании Волгограда в Сталинград поступил в Госдуму Андрей Бочаров дал старт новой четырехполосной дороге под Волгоградом Меняет подходы и города: пять фактов о волгоградском губернаторе Бочарове

Актуально

«Огонь плывет по городу, где всё – память»: как в Волгограде открывали мемориальный комплекс на Мамаевом кургане

Тайна убитой затворницы: соседи рассказали на ТВ историю найденной в холодильнике волжанки

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Федеральные новости

Федеральные новости
 Минобороны: ВС РФ ударили по энергетике и логистике Украины
Российские войска нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом 28 октября сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, удары наносились оперативно-тактической...
Федеральные новости
 Шесть судей ушли в отставку в Ростовской области
Квалификационная коллегия судей Ростовской области на заседании 23 октября прекратила полномочия шести судей. Как передает Привет-Ростов, причиной этого стало их уход в отставку. Полномочия прекращаются: судьи Ростовского областного суда...
Общество

Под Волгоградом молочное хозяйство задолжало 86 работникам 15 млн рублей

Общество 28.10.2026 11:38
0
28.10.2026 11:38


Во Фроловском районе Волгоградской области прокуратура вынуждена была вмешаться в ситуацию с оплатой труда Краснолиповским филиалом ООО «МясКо». Крупный производитель молока месяцами бесплатно эксплуатировал труд десятков сотрудников.

- Установлено, что перед 86 работниками сельскохозяйственного предприятия образовалась задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 15 млн рублей. В целях восстановления трудовых прав граждан прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона, - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Отметим, после вмешательства надзорного органа предприятие поспешило погасить задолженность. Кроме того, руководитель филиала, а также само юридическое лицо было привлечено к административной ответственности.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.10.2026 14:37
Общество 28.10.2026 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2026 13:25
Общество 28.10.2026 13:25
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2026 13:07
Общество 28.10.2026 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2026 12:29
Общество 28.10.2026 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2026 11:53
Общество 28.10.2026 11:53
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2026 11:38
Общество 28.10.2026 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2026 11:28
Общество 28.10.2026 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2026 10:30
Общество 28.10.2026 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2026 10:16
Общество 28.10.2026 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2026 10:06
Общество 28.10.2026 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2026 09:39
Общество 28.10.2026 09:39
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2026 09:28
Общество 28.10.2026 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2026 08:56
Общество 28.10.2026 08:56
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2026 08:42
Общество 28.10.2026 08:42
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2026 08:05
Общество 28.10.2026 08:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:37
ЦИК рекомендовал Виктора Черячукина в новый состав ИКВОСмотреть фотографии
13:25
Минобороны: ВС РФ ударили по энергетике и логистике УкраиныСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде четвёртый раз подряд разыскивают перевозчика на маршрут №6аСмотреть фотографии
13:07
Волгоградцам назвали 125 парковок для оформления льготного абонемента: ищем свой домСмотреть фотографии
12:45
Дело о хищении 22 золотых слитков у волгоградского пенсионера дошло до судаСмотреть фотографии
12:44
«Сады Придонья» создали мультсериал для продвижения детских соковСмотреть фотографии
12:29
Мурашко назвал сердечно-сосудистые заболевания главной причиной смерти волгоградцевСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде УК заставили наладить отопление в «доме на минах»Смотреть фотографии
11:38
Под Волгоградом молочное хозяйство задолжало 86 работникам 15 млн рублейСмотреть фотографии
11:28
Министр просвещения РФ вручил ректору ВГСПУ медаль УшинскогоСмотреть фотографии
11:01
Глава СК поручил доложить о травмах двух девочек на качелях в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:39
В Калаче-на-Дону лихач угодил в больницу после выезда на встречную полосуСмотреть фотографии
10:30
«Это прецедент для Волгограда»: жители многоэтажного дома, потеряв доверие к ТСН «Олимп», освободились от «коммунального рабства»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:27
Чиновники Урюпинска с дисконтом продают Toyota Land CruiserСмотреть фотографии
10:16
В Волгоград 79 свиней ввезли в обход ветеринаровСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде осудили участников мошеннической ОПГ, вычисленных полицией и ФСБ РоссииСмотреть фотографии
09:39
Под Волгоградом суд подтвердил законность неустойки для страховой компанииСмотреть фотографии
09:28
Отсутствие военного билета может стать причиной отказа в загранпаспортеСмотреть фотографии
08:56
Вражеские БПЛА обошли стороной Волгоградскую область 28 октябряСмотреть фотографии
08:55
18-летний парень пропал под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:55
В Михайловке пожар в бывшем «Светофоре» попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:42
Волгоград уже год живёт в условиях ограничения мобильного интернетаСмотреть фотографии
08:05
Под Волгоградом почти год разыскивают без вести пропавшего пассажира автобусаСмотреть фотографии
07:51
Волгоградец Прохор Старцев – чемпион мира среди юниоровСмотреть фотографии
07:39
Сезон охоты на пушных зверей стартует в Волгоградской области с ноябряСмотреть фотографии
07:20
Мощи Луки Крымского и Спиридона Тримифунтского побывают в волгоградских больницахСмотреть фотографии
06:59
29 октября – супербитва «Динамо-Синара» – ЦСКА. Кто поздравит Сёмину с днём рождения?Смотреть фотографии
06:47
В Волгограде значительная часть заболеваний ОРВИ фиксируется среди детейСмотреть фотографии
06:36
Авиационная опасность сохранялась в Волгоградской области два часаСмотреть фотографии
06:25
Волгоградцам обозначили дни зачисления соцвыплат на детей за октябрьСмотреть фотографии
 