



Во Фроловском районе Волгоградской области прокуратура вынуждена была вмешаться в ситуацию с оплатой труда Краснолиповским филиалом ООО «МясКо». Крупный производитель молока месяцами бесплатно эксплуатировал труд десятков сотрудников.

- Установлено, что перед 86 работниками сельскохозяйственного предприятия образовалась задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 15 млн рублей. В целях восстановления трудовых прав граждан прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона, - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Отметим, после вмешательства надзорного органа предприятие поспешило погасить задолженность. Кроме того, руководитель филиала, а также само юридическое лицо было привлечено к административной ответственности.

Фото из архива ИА «Высота 102»