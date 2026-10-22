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Экология

Под Волгоградом виновника разлива ГСМ в ДТП обязали выплатить 2,6 млн рублей

Экология 22.10.2026 18:57
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22.10.2026 18:57


Нехаевский районный суд Волгоградской области обязал виновника утечки нефтепродуктов из автоцистерны в ходе ДТП в станице Усть-Бузулукская выплатить 2,6 миллиона рублей в качестве возмещения вреда почвам. Об этом сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, которое подало иск о принудительном взыскании указанной суммы.

– Межрегиональным управлением по результатам принятия мер административного реагирования было установлено, что лицом, допустившим загрязнение почвы, является физическое лицо. Согласно расчету исчисления размера вреда, сумма причиненного вреда почве составила 2 645 697 рублей, – сообщили в природоохранном ведомстве.


Виновнику загрязнения почвы предъявили требование об уплате этой суммы в добровольном порядке, но этого сделано не было. Тогда ведомство обратилось в суд, который иск удовлетворил. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, что в 2024 году ущерб почвам, нанесенный в результате ДТП вблизи станицы Усть-Бузулукская, был оценен в 13,2 миллиона рублей. Площадь загрязнения составила 240 кв.м. На месте ДТП был зафиксирован выгоревший травяной покров и нефтепродукты на почве. Тогда сообщалось, что виновное лицо оштрафовали на 3000 рублей. 

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

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