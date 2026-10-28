В Волгограде УК заставили наладить отопление в «доме на минах»





Прокуратура добилась от управляющей компании «Дом Сервис Красноармейский» проведения ремонтных работ на коммуникациях дома №5 по проспекту Канатчиков Красноармейского района Волгограда и подачи отопления в замерзающую многоэтажку. Как рассказали в прокуратуре Волгоградской области, коммунальщики не занимались ремонтом систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, по сути, сорвав подготовку МКД к отопительному сезону.

В адрес руководства ООО «Дом Сервис Красноармейский» прокуратурой было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Лишь вмешательство надзорного органа смогло побудить коммунальщиков выполнить свои прямые обязанности, которые они долгое время игнорировали.

Напомним, ИА «Высота 102» уже рассказывало многострадальную историю дома №5 по проспекту Канатчиков. Жители едва пережили прошедший отопительный сезон, так как в доме постоянно рвались трубы с кипятком, вспыхивала проводка и случались другие коммунальные происшествия. Люди связывали это с бездействием управляющей компании, которая игнорировала выполнение своих обязательств по содержанию дома.

В феврале 2026 года дом «прославился» еще и тем, что на чердаке нашли невесть откуда взявшиеся мины. Впрочем, и свою жизнь в МКД жители также называли существованием «на минах», так как в любой момент здесь могло что-то рвануть или загореться.





В преддверии холодов жители дома, опасаясь, что еще один такой отопительный сезон они не переживут, сами собрали необходимую сумму и за свой счет поменяли трубы на чердаке. При этом люди жаловались, что коммунальщики не оказали им никакой помощи, хотя регулярно собирают с людей плату за так называемое содержание общего имущества. Горожане возмущались и тем, что начавшийся было капремонт дома ограничился лишь просверливанием дырок в фасаде МКД и быстрым исчезновением бригады рабочих.

Отчаявшиеся люди недавно в видеообращении к Александру Бастрыкину попросили главу СК вмешаться в ситуацию с бездействием УК, а также с переносом сроков капремонта дома, и дать этому правовую оценку. Только после этого и включения в процесс прокуратуры УК получила «пинка» и, наконец, хотя бы наладила отопление.