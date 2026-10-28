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Общество

Волгоградцам назвали 125 парковок для оформления льготного абонемента: ищем свой дом

Общество 28.10.2026 13:07
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28.10.2026 13:07


В администрации Волгограда опубликовали перечень закрепленных за жилыми домами парковочных зон для оформления резидентных разрешений. В список, который так долго ждали горожане, включены 125 парковочных зон с домами, расположенными в Центральном и Ворошиловском районах города. 

Так, например, в парковочную зону №102 включены дома №1,2,3 по ул. Чуйкова, в зону №103 - дом №8 по ул. Советская, дом №9 по ул. Чуйкова, дом №1 по Аллее Героев, в зону №104 - дом №8 по ул. Советская, дом №9 по ул. Чуйкова, дом №1 по Аллее Героев, в зону №105 - дом №11 по ул. Чуйкова, дом №2 по Аллее Героев, в зону №112 - дом №16 по ул. Советской и т.д. Полный список парковочных зон и прикрепленных к ним домам можно изучить на сайте мэрии.

 

В мэрии пояснили, что при оформлении резидентного парковочного разрешения через МФЦ или департамент городского хозяйства автовладельцам необходимо указать номер конкретной парковочной зоны, закрепленной за адресом, по которому они проживают.

Напомним, оформить разрешение может собственник или наниматель жилого помещения, но не более, чем на одно транспортное средство на одно жилое помещение. За каждым жилым домом закреплена прилегающая к нему конкретная парковочная зона, именно на нее и оформляется резидентное разрешение. Таким образом, при оставлении автомобиля на другой территории, автовладелец будет оплачивать парковку на общих основаниях.

При этом оформление разрешения дает право пользоваться парковкой при наличии свободных мест и не подтверждает факта резервирования парковочного места.

Стоимость данной услуги составляет 3000 рублей в год. Для оформления резидентного разрешения необходимо обратиться в отделения многофункциональных центров или в департамент городского хозяйства администрации Волгограда (ул. Ковровская, 16а), добавили в администрации города. 

Напомним, ранее сообщалось, что волгоградцы, проживающие поблизости от платных пространств для стоянок автомобилей, жаловались на проблемы с парковкой своих авто рядом со своими домами. По мнению горожан, власти слишком медленно решали вопрос о выдаче резидентных разрешений. Лишь около недели назад  жители Волгограда, к чьим домам примыкает платная парковка, получили возможность оформления соответствующих документов. 

Также недавно стало известно, что власти Волгограда готовы потратить 235 миллионов рублей на аренду комплексов фото и видеофиксации за слежкой на платных парковках. Еще более 90 миллионов направят на организацию новых парковочных пространств в Ворошиловском районе. 


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