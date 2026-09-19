Сотрудники природного парка «Нижнехоперский» в Волгоградской области проверили состояние популяций краснокнижных растений после аномально жаркого лета. Наблюдение показало, что некоторые виды смогли даже размножиться.

Так, к примеру, в Шакинской дубраве специалисты изучили растение-суккулент, которое часто называют «живучкой» или «каменной розой». По сравнению с наблюдениями, которые проводились три года назад, количество растений увеличилось. Примечательно, что «живучка» размножается один раз в жизни семенами, после чего материнская розетка отмирает, оставляя множество дочерних побегов. На данный момент большинство экземпляров этого вида находится в хорошем состоянии.

Погода не дала прорасти некоторой части спор плаунка заливаемого, который растет в 0,5 км от хутора Крапцовский. Сегодня его состояние оценивается как удовлетворительное, так как потенциал для восстановления у этого растения достаточный.

В отличном состоянии находится площадка с ломоносом восточным. Эта красивая вьющаяся лиана произрастает у хутора Пустовский.

Фото: Обкомприроды