Министр просвещения РФ вручил ректору ВГСПУ медаль Ушинского

Ректор Волгоградского государственного социально-педагогического университета Александр Коротков получил награду из рук министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Как рассказали в вузе, награждение руководителя медалью Ушинского состоялось в рамках стратегической проектировочной сессии с управленческими командами педагогических вузов, которая в эти дни проходит в Москве.
Одним из центральных событий мероприятия стала встреча участников вузовских команд с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым.
Помимо Александра Короткова, различные награды получили также ректоры еще нескольких российских вузов.
Напомним, в начале октября ВГСПУ отметил 95-летие со дня образования.
Фото сайта ВГСПУ