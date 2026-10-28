Министр просвещения РФ вручил ректору ВГСПУ медаль Ушинского

Ректор Волгоградского государственного социально-педагогического университета Александр Коротков получил награду из рук министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Как рассказали в вузе, награждение руководителя медалью Ушинского состоялось в рамках стратегической проектировочной сессии с управленческими командами педагогических вузов, которая в эти дни проходит в Москве.