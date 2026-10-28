Чиновники Урюпинска с дисконтом продают Toyota Land Cruiser

Чиновники Урюпинска Волгоградской области снова пытаются избавиться от внедорожника Toyota Land Cruiser. Как сообщили в администрации городского округа, иномарка 2008 года выпуска выставлена на электронный аукцион с начальной стоимостью в 1 миллион 511 тысячи рублей. Заявки от желающих приобрести бывшее авто чиновников принимаются до 16 ноября.

Напомним, это уже далеко не первая попытка руководства администрации города продать внедорожник. При этом ранее начальная стоимость транспортного средства была выше – 1 миллион 830 тысячи рублей. Тем не менее реализовать внедорожник не удавалось, в том числе по причине отсутствия покупателей.