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Расследования

Чиновники Урюпинска с дисконтом продают Toyota Land Cruiser

Расследования 28.10.2026 10:27
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28.10.2026 10:27


Чиновники Урюпинска Волгоградской области снова пытаются избавиться от внедорожника Toyota Land Cruiser. Как сообщили в администрации городского округа, иномарка 2008 года выпуска выставлена на электронный аукцион с начальной стоимостью в 1 миллион 511 тысячи рублей. Заявки от желающих приобрести бывшее авто чиновников принимаются до 16 ноября. 

Напомним, это уже далеко не первая попытка руководства администрации города продать внедорожник. При этом ранее начальная стоимость транспортного средства была выше – 1 миллион 830 тысячи рублей. Тем не менее реализовать внедорожник не удавалось, в том числе по причине отсутствия покупателей. 

Предстоящий аукцион станет уже четвертой попыткой продать некогда престижный автомобиль. Предпоследняя была летом 2026 года. 

Фото администрации Урюпинска

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