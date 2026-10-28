



Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Волгоградской области Владимиру Семёнову представить доклад о ходе расследования инцидента на детской площадке, где пострадали две несовершеннолетние девочки.

По сообщениям СМИ, в Волгограде обрушились качели. Одна из пострадавших получила ушибы, другая госпитализирована с серьёзными травмами. Родители девочек утверждают, что оборудование находилось в аварийном состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава ведомства также потребовал доложить об установленных обстоятельствах.

Фото: архив V102.RU