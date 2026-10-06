Главное

Надежная связь для тысяч волжан: АО «ВОЭ» подключило новую вышку сотовой сети к энергосистеме Трамвай и экология: почему электротранспорт снова становится главным трендом В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал «Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении

Актуально

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

Федеральные новости

Федеральные новости
 Двоих школьников-зацеперов поразило током на ж/д станции в Ростове
Двое ростовских школьников попали в больницу после удара током на крыше ж/д вагона. Как сообщает Привет-Ростов, подростки забрались на состав на станции Первомайская, чтобы прокатиться. После разряда тока их...
Федеральные новости
 Кремль начал подготовку к прямой линии с Путиным
В Кремле приступили к подготовке прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. – Мы активно пользуемся нейросетями. Кстати, в этом году мы...
Экология

В Волгограде взыскали крупный ущерб за сваленные в ЖК отходы

Экология 06.10.2026 21:24
0
06.10.2026 21:24


В Волгограде по решению суда взыскали более 206 тысяч ущерба с владельца КАМАЗа, вывалившего отходы грунта на территории ЖК «Родниковая долина» в Советском районе. 

Как сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, в ходе выездного обследования факт сброса отходов на почву подтвердился. Площадь загрязнения составила 32 кв.м. Был произведен отбор проб отходов и почвы. По результатам исследований был рассчитан вред, причиненный от несанкционированной размещения строительных отходов. 


В ходе административного расследования был установлен собственник КАМАЗа, в адрес которого было заявлено требование о добровольном возмещении ущерба. Однако физическое лицо оставило его без внимания. Тогда природоохранное ведомство обратилось в суд, который обязал владельца грузовика заплатить по счетам. В рамках исполнительного производства вред был возмещен в полном объеме.   

Фото: Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
06.10.2026 21:24
Экология 06.10.2026 21:24
Комментарии

0
Далее
Экология
02.10.2026 19:48
Экология 02.10.2026 19:48
Комментарии

0
Далее
Экология
01.10.2026 21:26
Экология 01.10.2026 21:26
Комментарии

0
Далее
Экология
01.10.2026 09:39
Экология 01.10.2026 09:39
Комментарии

0
Далее
Экология
30.09.2026 18:37
Экология 30.09.2026 18:37
Комментарии

0
Далее
Экология
29.09.2026 21:35
Экология 29.09.2026 21:35
Комментарии

0
Далее
Экология
28.09.2026 20:50
Экология 28.09.2026 20:50
Комментарии

0
Далее
Экология
23.09.2026 10:24
Экология 23.09.2026 10:24
Комментарии

0
Далее
Экология
19.09.2026 10:44
Экология 19.09.2026 10:44
Комментарии

0
Далее
Экология
19.09.2026 07:01
Экология 19.09.2026 07:01
Комментарии

0
Далее
Экология
16.09.2026 10:18
Экология 16.09.2026 10:18
Комментарии

0
Далее
Экология
15.09.2026 17:40
Экология 15.09.2026 17:40
Комментарии

0
Далее
Экология
09.09.2026 19:46
Экология 09.09.2026 19:46
Комментарии

0
Далее
Экология
09.09.2026 11:37
Экология 09.09.2026 11:37
Комментарии

0
Далее
Экология
09.09.2026 09:57
Экология 09.09.2026 09:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:37
Под Волгоградом объявлена вечерняя беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:24
В Волгограде взыскали крупный ущерб за сваленные в ЖК отходыСмотреть фотографии
21:00
Двое младенцев экстренно переведены из Волгограда в Москву из-за опухолейСмотреть фотографии
19:55
Бастрыкин вновь заинтересовался судьбой расползающегося общежития в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:44
Двоих школьников-зацеперов поразило током на ж/д станции в РостовеСмотреть фотографии
18:49
«Это его воля»: адвокат опубликовал видео–«исповедь» убийцы судьи КибальниковаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:39
Эксперты назвали пять причин, мешающих волгоградцам устроиться на работуСмотреть фотографии
17:19
«Все боится чего-то»: волгоградский зооцентр приютил мохнатого ШаманаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:00
В 13 муниципалитетах Волгоградской области досрочно включили отоплениеСмотреть фотографии
16:31
Волгоградцы пожаловались на шестичасовые очереди в новой поликлиникеСмотреть фотографии
16:21
Сотрудница ВТЗ победила в региональном этапе конкурса профмастерства «А ну-ка, девушки!»Смотреть фотографии
16:15
В Волжском мужчина откусил нос своей сожительницеСмотреть фотографии
15:42
Волгоградец украл почти 5 кг шоколада в московском супермаркете - видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:22
На юге Волгограда меняют задвижку на водоводеСмотреть фотографии
14:47
212 соцобъектов Волгограда обогреют первымиСмотреть фотографии
14:37
В Волгограде 100-летий юбилей отметила ветеран нефтепереработки Любовь ШуваеваСмотреть фотографии
14:36
Под Волгоградом благодаря омбудсмену 9-месячный ребенок начал получать алиментыСмотреть фотографии
14:27
Волгоградские поисковики участвуют в межрегиональной экспедиции в ПсковеСмотреть фотографии
14:10
После третьего тура чемпионата Волгоградской области Нехаево вырвалось вперёдСмотреть фотографии
13:30
Облсуд пересмотрит решение о прекращении уголовного дела экс-главы ГИБДД СтепановаСмотреть фотографии
13:29
Кремль начал подготовку к прямой линии с ПутинымСмотреть фотографии
13:17
В Урюпинске 6 октября стартовал отопительный сезонСмотреть фотографии
12:25
Расписание пригородного поезда Волгоград-1 – Арчеда изменится с 6 по 26 октябряСмотреть фотографии
12:19
Волгоградские чекисты почтили память офицера ФСБ Александра КораблёваСмотреть фотографии
11:57
Волгоградцы накупили еды и товаров на 563 миллиардаСмотреть фотографии
11:37
Под Волгоградом ростовчанина задержали за кражу золота из кухонного тайникаСмотреть фотографии
11:35
Поезда под Волгоградом пустят в обход из-за капремонта путейСмотреть фотографии
11:26
Пенсионер на «ВАЗе» насмерть сбил мотоциклиста в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:25
Проверку систем оповещения в Волгоградской области перенесли на 9 октябряСмотреть фотографии
11:23
РПН: волгоградцам грозит свиной грипп, парагрипп и риновирусыСмотреть фотографии
 