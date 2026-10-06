В Волгограде взыскали крупный ущерб за сваленные в ЖК отходы

В Волгограде по решению суда взыскали более 206 тысяч ущерба с владельца КАМАЗа, вывалившего отходы грунта на территории ЖК «Родниковая долина» в Советском районе.

Как сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, в ходе выездного обследования факт сброса отходов на почву подтвердился. Площадь загрязнения составила 32 кв.м. Был произведен отбор проб отходов и почвы. По результатам исследований был рассчитан вред, причиненный от несанкционированной размещения строительных отходов.





В ходе административного расследования был установлен собственник КАМАЗа, в адрес которого было заявлено требование о добровольном возмещении ущерба. Однако физическое лицо оставило его без внимания. Тогда природоохранное ведомство обратилось в суд, который обязал владельца грузовика заплатить по счетам. В рамках исполнительного производства вред был возмещен в полном объеме.

Фото: Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора