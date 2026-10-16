



Вопросы сохранения реки Иловля и ее уникальной экосистемы, недопустимость нарушения природоохранного законодательства были рассмотрены сегодня, 16 октября, на заседании Экосовета при Волгоградской облдуме под председательством Ирины Соловьевой. Повод для заседания оказался тревожный. Как рассказали в облдуме, Экосовет зафиксировал грубые и повторные нарушения природоохранного законодательства со стороны самарской строительной фирмы ООО «Транснефть – ТСД» при заборе воды из реки Иловли.

Одним из учредителей ООО «Транснефть – ТСД» является крупная компания АО «Транснефть-Приволга», которая занимается строительством магистральных нефтепроводов на территории нескольких регионов России, в том числе в Волгоградской области. Однако деятельность «дочки» нефтяников вызвала беспокойство у экологов.

Поводом для выездной проверки стало обращение жителей Ольховского района. Селяне сообщили, что компания вновь игнорирует правила водопользования. И это, несмотря на то, что строителей уже «ловили» на этих же нарушениях около пяти лет назад. Тогда на компанию были наложены штрафы. Но выяснилось, что ситуация повторяется.

В частности, из-за пустых амбаров для возврата воды в реку создается риск залпового, одномоментного забора всего годового объема воды, что может привести к катастрофичной деградации водного объекта, который считается рекой высшей рыбохозяйственной категории.





Также строителей уличили в том, что они применяют не те рыбозащитные устройства, которые были согласованы в проекте с Азово-Черноморским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. Хозяйствующий субъект также не установил приборы учета и предоставил в облкомприроды недостоверные данные об объемах водозабора. Еще одно нарушение касается отсутствия твердого покрытия для спецтехники в водоохранной зоне.

– Водные запасы Иловли необходимы десяткам тысяч людей. Мы вынуждены констатировать слабый контроль за подрядчиком со стороны головной компании. Экологическое благополучие — национальная цель, и бизнес обязан осознавать свою ответственность. Регион направляет серьезные средства на восстановление рек, и мы не позволим их расточать, – заявила руководитель Экосовета Ирина Соловьева.

По итогам обсуждения члены Экосовета приняли решение обратиться в природоохранные и надзорные органы в связи с нанесением ущерба водному объекту региона, а также провести оценку нанесенного вреда реке и почвам из-за нарушения графика водозабора и отсутствия рыбозащитных устройств.





Также Ирина Соловьева отметила, что зафиксированные нарушения должны стать поводом для немедленной приостановки деятельности компании на территории Волгоградской области. Параллельно подрядчику выставлены требование в экстренном порядке установить сертифицированные рыбозащитные устройства, приборы учета с передачей данных, обустроить твердое покрытие в водоохранной зоне и предоставить реальный поэтапный график водозабора, исключающий залповый сброс и истощение реки.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что АО «Транснефть-Приволга», которое является одним из учредителей ООО «Транснефть – ТСД», в судах проиграло властям Волгоградской области более полумиллиарда рублей, которые были доначислены по налогам. Было установлено, что компания использовала механизм снижения фискальной нагрузки путем занижения стоимости основных средств, в том числе возведенных в рамках инвестиционной деятельности. При этом ранее региональные чиновники предоставили компании преференции в виде льгот по налогу на имущество.

Справка. Иловля — левый приток Дона. Она берёт начало на Приволжской возвышенности. Иловля протекает по территории Саратовской и Волгоградской области. В волгоградском регионе она проходит через три района – Камышинский, Иловлинский и Ольховский.