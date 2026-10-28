









Волгоградцы, проживающие в доме №16а по улице Донецкая в Центральном районе, еще недавно сами себе завидовали, что приобрели квартиры в такой красивой и современной многоэтажке. Однако сейчас жильцы так не думают. В последние годы общедомовое имущество относительно нового дома стало стремительно ветшать, появились проблемы даже там, где их никогда не было – с лифтами, горячей водой, уборкой подъездов. К тому же жильцов вогнали в вопиющую ситуацию, когда их лишили возможности оплачивать холодную воду и электричество, сделав должниками поневоле из-за отсутствия договоров с ресурсоснабжающими организациями.

Коммунальные проблемы дома волгоградцы связывают с действиями, а порой и бездействием ТСН «Олимп», а точнее, нескольких человек, которые шесть лет назад взяли бразды правления в свои руки и, как утверждают волгоградцы, не хотят их никому отдавать. Лишь недавно жильцы дома, проявив сплоченность и решительность, показали руководству ТСН, что больше не намерены терпеть все то, что все эти годы навязывалось людям помимо их воли. И поменяли форму управления своей многоэтажкой, по сути, избавившись от многолетнего «гнета» со стороны людей, которым многие жильцы уже давно перестали доверять. И это можно считать прецедентом для Волгограда, многие жители которого находятся в коммунальном «рабстве», годами не имея возможности избавиться от не устраивающих их управленцев.

Один слесарь из соседнего дома Дому №16 а по улице Донецкая всего около пятнадцати лет. Многоэтажкой с момента ввода дома в эксплуатацию и до начала 2026 года занималась управляющая компания «Зенит», а в 2019 году в доме было создано ТСН «Олимп». По словам жильцов дома, когда общедомовое имущество по договору с ТСН содержало УК, люди не имели проблем с вызовом того же слесаря или электрика, которые находились в штате управляющей компании, в подъездах проводилась регулярная уборка, а любая коммунальная проблема горожан решалась в кратчайшие сроки.

Теперь же слесаря вызывают чуть ли не из соседнего дома, и не факт, что это произойдет быстро. Уборка подъездов также не проводится на должном уровне и с необходимой периодичностью, утверждают горожане. Вызывает вопросы и состояние лифтов – двери в кабинах из-за плохо работающих датчиков уже не раз прихлопывали жильцов. При этом кнопки вызова в лифтах не работают и, если у застрявшего жильца не окажется с собой телефона, то ему придется посидеть в замкнутом пространстве, уповая на помощь соседей. В некоторых квартирах вместо горячей воды течет еле теплая. А недавно люди после пожара, вспыхнувшего в одной из квартир, с ужасом узнали, что, оказывается, на лестничных клетках уже давно отключена пожарная сигнализация, а руководство ТСН не предприняло действий по возобновлению ее работы.

По словам жильцов, проживание в доме, в котором постепенно «отмирают» важные жизненные функции, стало уже небезопасным для людей. Поэтому вопросов к ТСН «Олимп», в том числе к председателю правления Ольге Долгуше у волгоградцев возникало все больше.





«Есть сомнения в правомочности…»



Но самое главное, что волнует жильцов – это отсутствие прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями, из-за чего люди не могут оплачивать услуги холодного водоснабжения и электричества. На общем собрании собственников еще в начале этого года волгоградцы приняли решение перейти именно на такие договоры и напрямую оплачивать поставщикам ресурсов оказанные услуги. Однако прошло уже восемь месяцев, а договоры так и не заключены. В настоящее время ТСН «Олимп» судится с ресурсоснабжающими организациями, а долги горожан становятся все больше. Пенсионеры, проживающие в доме, опасаются, что просто не справятся с суммами, которые им в итоге придется заплатить.









Жильцы уверены, что ресурсники отказываются заключать такие договоры, так как у них есть сомнения в правомочности переизбрания правления ТСН «Олимп». Как рассказала одна из жительниц Ирина Маврина, когда в общедомовом чате они увидели протокол переизбрания председателя товарищества собственников недвижимости Ольги Долгуши, выяснили, что некоторые указанные как членами правления люди участия в этом не принимали. Поэтому часть жильцов считают и правление, и ее председателя нелегитимными. К тому же волгоградцы подозревают, что деньги, которые собирает ТСН, подчас тратятся неэффективно.



– При том, что ТСН не нанимает на постоянной основе рабочий персонал, там приняли на работу управляющего, юриста, с неплохими зарплатами. За что им платят с наших денег, непонятно, – говорит одна из жительниц дома Ирина Маврина.









Так, управляющим ТСН по доверенности является Михаил Фетисов, известный в сфере ЖКХ общественник. Он – председатель общественного совета УНО «Фонд капремонта Волгоградской области», входит в региональную общественную организацию «Общественная инспекция – народный контроль Волгоградской области» и часто выступает на местном телевидении в роли эксперта. Как рассказали ИА «Высота 102» жильцы, они предполагают, что Михаил Фетисов мог повлиять на то, что сюжет, который недавно снимали волгоградские телевизионщики о коммунальных проблемах дома и претензиях к ТСН, так и не вышел на экраны. Как он и пообещал волгоградцам, принявшим участие в съемках.

По словам жильцов, которые они готовы подтвердить, управляющий, используя персональные данные собственников жилья, обзванивал работодателей и близких недовольных работой ТСН, что вызвало у людей ассоциации с тактикой «черных коллекторов».

В чем же практическая надобность этого специалиста в ТСН, жильцы так и не поняли. По их словам, когда они пытались решить какую-то проблему, он перенаправлял все вопросы волгоградцев к Ольге Долгуше.

По мнению жителей, главное, чем занимались в ТСН – это удержанием власти. Несмотря на то, что волгоградцы неоднократно жаловались на действия коммунальщиков, к ощутимому результату это не приводило.











В частности, как рассказала жительница дома Светлана Иванова, люди пытались выяснить, почему им не показывают реестр участников товарищества собственников недвижимости. Не могли они найти его и на открытых ресурсах ЖКХ. При том, что количество членов ТСН, как утверждают люди, значительно уменьшилось. Некоторые выбывали по причине продажи жилья. Но значительная часть жильцов сделала это осознанно. Однако люди, которые не захотели больше оставаться в составе ТСН и написали соответствующие заявления, столкнулись с непредвиденными трудностями.

– Председатель правления ТСН сообщила, что эти заявления надо отправлять на электронную почту ТСН, а оригиналы – на юридический адрес товарищества собственников жилья. Жильцы так и сделали. Но оказалось, что юридический адрес «Олимпа» по какой-то причине располагался по номеру квартиры бывшего председателя, который здесь уже давно не живет и бывает лишь наездами. И это при наличии юриста в штате ТСН, который должен был заниматься в том числе сменой юридического адреса. Но в конечном итоге вся корреспонденция накапливалась в почтовом ящике бывшего председателя. Когда люди потребовали от Долгуши предоставить им реальный реестр членов ТСН, она заявила, что делать этого не обязана. Данный реестр не был размещен и в системе ГИС ЖКХ. Мы пожаловались в госжилинспекцию, и в адрес ТСН было выдано предписание с требованием устранить это нарушение. Но этого документа люди до сих пор так и не увидели, – рассказывает Светлана Иванова.

Но жильцы уверены, что на самом деле еще весной от прежнего количества членов ТСН могло остаться не более трети. Уже с этого момента законность существования ТСН «Олимп» оставалась под вопросом, считают волгоградцы.

Ушли в УК

По словам жильцов, в какой-то момент они поняли, что конструктивного диалога с руководством ТСН им достичь не удастся. Многие вопросы жильцов оставались без ответа, кроме того, как утверждают люди, «неудобные» собственники блокировались в общедомовом чате. Порой, как показывает переписка в чате, руководство ТСН позволяло себе грубые и язвительные выпады в сторону жильцов.



Терпеть и дальше бездействие ТСН люди не захотели. По их словам, они сами решили спасти дом от дальнейшего развала и, наконец, ликвидировать проблему с огромными долгами за свет и воду.

Недавно собственники провели общедомовое собрание, на котором с соблюдением прозрачности и законности большинством голосов сменили форму управления домом и выбрали УК. Известно, как сложно бывает собрать людей и прийти к общему знаменателю при принятии кардинального решения, но это был не тот случай. Люди проявили небывалую активность и много времени для сбора подписей не понадобилось. Жильцы утвердили новый тариф и ожидают, что с 1 ноября выбранная ими УК заключит, наконец, договоры с ресурсниками и люди смогут добросовестно оплачивать услуги ЖКХ. При этом ТСН, оставшись без средств к существованию, должно в конечном итоге самоликвидироваться, считают волгоградцы. Но горожане опасаются, что просто так «захватившие» правление люди не сдадутся. Жильцы предполагают, что начнутся суды, что еще на неопределенное время отодвинет срок нормального выстраивания отношений с коммунальщиками.





«Надо платить и не будет проблем» Председатель правления ТСН «Олимп» Ольга Долгуша, между тем, считает, что происходящие события инициировали люди, которые, по ее словам, «живут здесь недавно», «сами не платят», а некоторые из них, утверждает женщина, даже метили на ее место. Председатель правления ТСН «Олимп» Ольга Долгуша, между тем, считает, что происходящие события инициировали люди, которые, по ее словам, «живут здесь недавно», «сами не платят», а некоторые из них, утверждает женщина, даже метили на ее место.

– Управляющая компания ушла от нас потому, что у нас был очень низкий тариф на услуги по содержанию общедомового имущества – 17,5 рубля за метр. Кроме того, половина жильцов просто не платят! Мы должны собирать в месяц 560 тысяч рублей, а выходит только 230 тысяч. Что мы можем сделать за такие деньги? Вот некоторые люди жалуются, что вода еле теплая в квартирах. Чтобы решить эту проблему, нам надо поменять оборудование, а на это надо 300 тысяч рублей. Мы такие работы не можем себе позволить. Надо просто платить и не будет проблем, – заявила собеседница.



Однако, как рассказали ИА «Высота 102» жильцы дома, некоторые собственники не оплачивают услуги по принципиальным основаниям, так как считают ТСН нелегитимным и сомневаются в том, что деньги тратятся по прямому назначению – на содержание общедомового имущества, так как отчетов о финансовых операциях жителям, по их словам, не предъявляют. При этом, как рассказали волгоградцы, секретарь правления, руководство которого жалуется на неплатежи, сама имеет огромные долги за капремонт.







В то же время Ольга Долгуша утверждает, вопреки мнению жильцов, что дом находится в хорошем состоянии.



– Вы заходили в подъезды? Там чистота, помыты все окна. Дом получил всю необходимую документацию перед отопительным сезоном. Все, что затеяли некоторые жильцы, связаны с желанием меня сместить. Такие попытки уже предпринимались, но не увенчались успехом, – продолжила председатель правления ТСН «Олимп».



Женщина также заявила, что ее вины в отсутствии прямых договоров с энергетиками нет. По ее словам, при ситуации, когда более двух месяцев не оплачиваются услуги по поставке электроэнергии, на такие договоры ресурсоснабжающая организация должна была перейти автоматически. Однако этого почему-то не было сделано. Итогом стали судебные тяжбы, которые идут до сих пор.



Что касается дальнейшей судьбы ТСН в контексте выбора жильцами управляющей компании, Ольга Долгуша выразила сожаление действиями волгоградцев.



– Сейчас события происходят в двух параллелях – у них есть кворум и у нас есть кворум. Мы шли потихонечку маленькими шажками, и зачем они так поступили, непонятно, – констатировала собеседница.