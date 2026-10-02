В Волгоградской области по решению суда должна быть ликвидирована гигантская свалка в границах охранной зоны природного парка «Эльтонский». Как сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, иск был подан по итогам проверки исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях.

Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов площадью 160 тысяч кв.м. была выявлена фактически на буферной территории природного парка «Эльтонский». На картах можно увидеть, что объект, похожий на нелегальный полигон ТКО, находится примерно в 6 км от озера Эльтон.

– Решением суда требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме. На собственника земельного участка – администрацию Эльтонского сельского поселения возложена обязанность принять меры по ликвидации несанкционированной свалки, – сообщили в надзорном органе, не уточнив, в какие сроки сельская администрация должна исполнить решение суда.

Фото из архива V102.RU