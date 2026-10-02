Главное

Надежная связь для тысяч волжан: АО «ВОЭ» подключило новую вышку сотовой сети к энергосистеме Трамвай и экология: почему электротранспорт снова становится главным трендом В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал «Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении

Актуально

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

Федеральные новости

Федеральные новости
 Таганрог накрыло едким облаком неизвестного происхождения
Жители Таганрога пожаловались на резкий запах аммиака, распространившийся в воздухе. Сигналы от горожан уже поступили в городскую администрацию, где идет проверка поступившей информации, сообщает Привет-Ростов. Как рассказал один из...
Федеральные новости
 В Крыму снова ограничили подачу электричества из-за атаки дронов
Пятничное утро для жителей некоторых районов Крыма началось с перебоев с электричеством. Причиной стали украинские беспилотники, которые вновь атаковали энергетические объекты полуострова, сообщает ИА «Живая Кубань». Как пояснили в «Крымэнерго»,...
Экология

Суд обязал ликвидировать мега-свалку вблизи природного парка «Эльтонский»

Экология 02.10.2026 19:48
0
02.10.2026 19:48


В Волгоградской области по решению суда должна быть ликвидирована гигантская свалка в границах охранной зоны природного парка «Эльтонский». Как сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, иск был подан по итогам проверки исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях.

Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов площадью 160 тысяч кв.м. была выявлена фактически на буферной территории природного парка «Эльтонский». На картах можно увидеть, что объект, похожий на нелегальный полигон ТКО, находится примерно в 6 км от озера Эльтон.

– Решением суда требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме. На собственника земельного участка – администрацию Эльтонского сельского поселения возложена обязанность принять меры по ликвидации несанкционированной свалки, – сообщили в надзорном органе, не уточнив, в какие сроки сельская администрация должна исполнить решение суда.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
02.10.2026 19:48
Экология 02.10.2026 19:48
Комментарии

0
Далее
Экология
01.10.2026 21:26
Экология 01.10.2026 21:26
Комментарии

0
Далее
Экология
01.10.2026 09:39
Экология 01.10.2026 09:39
Комментарии

0
Далее
Экология
30.09.2026 18:37
Экология 30.09.2026 18:37
Комментарии

0
Далее
Экология
29.09.2026 21:35
Экология 29.09.2026 21:35
Комментарии

0
Далее
Экология
28.09.2026 20:50
Экология 28.09.2026 20:50
Комментарии

0
Далее
Экология
23.09.2026 10:24
Экология 23.09.2026 10:24
Комментарии

0
Далее
Экология
19.09.2026 10:44
Экология 19.09.2026 10:44
Комментарии

0
Далее
Экология
19.09.2026 07:01
Экология 19.09.2026 07:01
Комментарии

0
Далее
Экология
16.09.2026 10:18
Экология 16.09.2026 10:18
Комментарии

0
Далее
Экология
15.09.2026 17:40
Экология 15.09.2026 17:40
Комментарии

0
Далее
Экология
09.09.2026 19:46
Экология 09.09.2026 19:46
Комментарии

0
Далее
Экология
09.09.2026 11:37
Экология 09.09.2026 11:37
Комментарии

0
Далее
Экология
09.09.2026 09:57
Экология 09.09.2026 09:57
Комментарии

0
Далее
Экология
08.09.2026 17:47
Экология 08.09.2026 17:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:50
«Ротор» завершает сборы контрольным матчем с «Нижним Новгородом»Смотреть фотографии
20:25
Студент из Волжского нашел новую профессию на СВОСмотреть фотографии
20:10
В МЧС показали, как подорвали найденную под Волгоградом бомбуСмотреть фотографииCмотреть видео
19:48
Суд обязал ликвидировать мега-свалку вблизи природного парка «Эльтонский»Смотреть фотографии
19:19
Под Волгоградом во время купания утонул мужчинаСмотреть фотографии
18:59
В Волгограде спасли ребенка с редким синдромом, развившимся из-за инфекцииСмотреть фотографии
18:23
Таганрог накрыло едким облаком неизвестного происхожденияСмотреть фотографии
18:15
Росстат: средняя зарплата волгоградцев за месяц снизилась на 1225 рублейСмотреть фотографии
18:00
Облсуд утвердил 10 лет «строгача» для экс-главы Еланского района ЛитвиноваСмотреть фотографии
17:14
В ЦПКиО началось строительство амфитеатра на 1500 местСмотреть фотографии
16:45
Под Волгоградом взорвали 100-килограммовую авиабомбуСмотреть фотографии
16:29
Билайн в честь Дня сотовой независимости сделал свои сервисы бесплатными на месяцСмотреть фотографии
16:25
Зарплаты волгоградских бюджетников повысят на 6,8% в 2027 годуСмотреть фотографии
16:05
В Волгограде жильцы пострадавшего от БПЛА дома вернулись в квартирыСмотреть фотографии
15:57
Волгоградским участникам СВО списали 1,2 млрд кредитовСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде спасли выпавшего за борт судна лодочникаСмотреть фотографии
14:46
Волгоградцам увеличат маткапитал в 2027 годуСмотреть фотографии
14:35
Пять пикапов отправили в зону СВО от волгоградцевСмотреть фотографии
14:03
Фронтовик Иван Клочков отмечает в Волгограде 100-летний юбилейСмотреть фотографии
13:47
Под Волгоградом инспекторы рыбоохраны спасли 203 рака от поеданияСмотреть фотографии
13:32
Число зараженных клещами волгоградцев выросло до 9Смотреть фотографии
13:19
В Волгограде временно закрыт Мемориально-исторический музейСмотреть фотографии
12:52
Волгоградцев предупредили о новых правилах возврата билетов на поезда с 1 декабряСмотреть фотографии
12:45
В Волгограде курьер телефонных мошенников забрал у пенсионерки 4,5 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:43
Экс-глава поселения под Волгоградом лишился BMW и миллионов из-за коррупцииСмотреть фотографии
12:20
СК России расследует теракт ВСУ в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:48
В Крыму снова ограничили подачу электричества из-за атаки дроновСмотреть фотографии
11:35
В Волгоградской области с 3 октября сняли ограничение на посещение лесовСмотреть фотографии
11:34
Объем выдачи кредитов наличными в России достиг 4 трлн рублейСмотреть фотографии
11:25
Шесть человек пострадали в тройном ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 