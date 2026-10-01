Более 303 тысяч рублей обязали выплатить администрацию Волгограда за излив канализационных стоков в Дзержинском районе. Как сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, мэрия отказалась возмещать ущерб добровольно, поэтому был подан иск в суд.

Установлено, что существенный вред почвам был нанесен в ходе утечки стоков на территории, прилегающей к ул. Бульвар 30-летия Победы, 32 и р.п. Гумрак. Жидкие биологические отходы из канализации загрязнили землю токсичными веществами. Превышение показателей выявлено по кобальту, хрому, натрию, сульфат-иону, хлорид-иону, нефтепродуктам и фторид-иону.





Решением арбитражного суда Волгоградской области исковые требования межрегионального управления удовлетворены в полном объеме. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, куда мэрия обратилась с жалобой, оставила постановление суда первой инстанции без изменения.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора