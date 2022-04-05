Расследования

Экс-главу Роспотребнадзора в Волгограде осудили по делу о Кировской свалке

Расследования 05.04.2022 12:39
05.04.2022 12:39


Центральный районный суд Волгограда озвучил приговор бывшему руководителю Роспотребнадзора по Волгоградской области Александру Злепко, которого обвиняли в превышении должностных полномочий. Он выдал необоснованные экспертное и санитарно-эпидемиологическое заключения ликвидатору Кировской свалки ООО «Экотехсервис», сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Суд приговорил Александра Злепко к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и лишению права занимать должности на госслужбе в течение трех лет. Государственный обвинитель – прокурор Центрального района Волгограда Сергей Пашкевич просил суд о двух годах колонии-поселения. Свою вину подсудимый полностью признал. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. В частности, прокуратура намерена подать апелляцию в связи со слишком мягким назначенным наказанием.

Суд установил, что Злепко в период замещения своей должности в апреле 2017 года при отсутствии законных оснований выдал «Экотехсервису» два заключения. На их основе компания позднее получила лицензию на деятельность по обращению с отходами I-IV классов опасности. Спустя два месяца «Экотехсервис» и комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области подписали госконтракт на ликвидацию свалки в Кировском районе.

Как известно, история обернулась грандиозным скандалом. По условиям контракта, «Экотехсервис» должен был утилизировать отходы с территории свалки в пруд-накопитель в Светлоярском районе в срок до 4 августа 2018 года. На расчищенной территории земли необходимо было рекультивировать. Компания, получившая подложные заключения и лицензию на их основании, не располагала необходимыми условиями и оборудованием для ликвидации свалки.

– При этом фактически работы по утилизации отходов с территории свалки в Кировском районе города Волгограда не выполнены в полном объеме, – пояснила Оксана Черединина. – Мероприятия по абсорбированию верхнего слоя пруда-накопителя в Светлоярском районе области проведены с существенными нарушениями условий государственного контракта.

Любопытно, что Александр Злепко покинул свой пост в мае 2017 года, буквально через месяц после того, как выдал необоснованное заключению ликвидатору Кировской свалки. Он возглавлял управление Роспотребнадзора с 2005 года, после него этот пост заняла Ольга Зубарева.

Уголовное дело в отношении директора ООО «Экотехсервис» Юрия Дергачева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, находится на рассмотрении в суде. На контракте по ликвидации Кировской свалки компания заработала почти 900 млн рублей. Дергачеву грозит до 10 лет колонии.

Напомним, в апреле 2020 года «Высота 102» сообщала, что нашумевшая история ликвидации Кировской свалки в Волгограде легла в основу уголовного дела о преступной схеме освоения бюджетных средств. Против переноса свалки на пруд-накопитель выступали жители Светлоярского района и экологи, однако власти уверяли, что данный проект соответствует экологическим требованиям.

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