Угрожавшего убить судью Мелконяна оставили в СИЗО-1 Волгограда до 3 августа

Подозреваемого в угрозах убийством судье и своей бывшей супруге, а также в дебоше в СИЗО Арсена Мелконяна оставили под стражей. Как сообщало ранее V102.RU, Центральный районный суд Волгограда 5 мая 2023 года постановил поместить Мелконяна под стражу до 3 июля.

— Подозреваемый находится в СИЗО № 1 Волгограда. Ему продлили содержание под стражей на месяц — до 1 августа, — рассказал информагентству собственный источник в следственных органах.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что адвокат Мелконяна обжаловал меру пресечения. Защитник в своей жалобе ссылался на невозможность для ознакомления с ходатайством следователя, а также на невозможность рассмотрения материала в Центральном райсуде. Однако, как уточнили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, вышестоящий суд не нашел оснований для изменения или отмены судебного акта.

Напомним, что Мелконяна подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 321 (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности либо его близких), ч. 1 ст. 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы) и ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, а равно их близких в связи с рассмотрением дел или материалов в суде).

В прошедших судебных заседаниях в облсуде, где продолжается апелляционное рассмотрение по уголовному делу о гибели риелтора Романа Гребенюка, по которому Арсена Мелконяна приговорили к 11 годам колонии строгого режима, последний выдвинул требования суду в Волгограде из-за своего участия в СВО и назвал волгоградских журналистов скотами.

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