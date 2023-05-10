Сотрудники спецподразделения задержали в Волгограде вернувшегося из зоны СВО Арсена Мелконяна, осужденного по делу о смерти риелтора Романа Гребенюка к 11 годам колонии строго режима.

Как сообщил ИА «Высота 102» источник в правоохранительных органах, Мелконяна задержали в его доме в Дзержинском районе Волгограда еще 4 мая, но региональный СК и другие силовые ведомства ранее об этом не сообщали. Сегодня, 10 мая, СКР по региону опубликовал сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении некого 32-летнего местного жителя по целому ряду статей уголовного кодекса России. Этим жителем, по данным информагентства, является Арсен Мелконян.

По сообщению СУ СКР по Волгоградской области, Мелконян подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.321 УК РФ (дезорганизация учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества), ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством), ч.1 ст.296 УК РФ (угроза убийством в отношении судьи).

По данным следствия, в 2022 году подозреваемый, находясь в одном из следственных изоляторов города Волгограда, игнорируя требования сотрудника исправительного учреждения, стал высказывать в его адрес угрозы убийством, сопровождая их попыткой применения насилия, которая была оперативно пресечена.

Помимо этого, Мелконян с июля 2022 года по февраль 2023 года, используя мобильный телефон, направлял своей бывшей супруге и несовершеннолетней дочери смс-сообщения с угрозами убийством. Указанные сообщения восприняты потерпевшими реально.

Уже в апреле этого года злоумышленник, также используя мобильный телефон, направлял судье федерального суда, смс-сообщения, содержащие угрозы совершения в отношении нее противоправных насильственных действий.

Благодаря совместной работе следователей СКР и сотрудников специального подразделения Росгвардии, в настоящее время фигурант задержан. По решению суда волгоградец заключен под стражу. Проводятся следственные действия.

Напомним, о возвращении Мелконяна в Волгоград после службы в рядах частной военной компании стало известно в апреле этого года. Осужденный за убийство риелтора Романа Гребенюка осенью прошлого года отправился в зону СВО, где получил ранение головы и после лечения в ростовском госпитале был отправлен в родной город.

Не исключалось, что в ближайшее время Арсен Мелконян снова собирался отправиться на Украину. По словам близких волгоградца, он «нашел себя в этом».

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