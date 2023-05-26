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Адвокат был против. Угрожавшего судье Мелконяна в Волгограде оставили в СИЗО № 1

Расследования 26.05.2023 12:39
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26.05.2023 12:39


Подозреваемый в угрозах убийством судье и своей бывшей супруге, а также в дебоше в следственном изоляторе Арсен Мелконян, ранее приговоренный к 11 годам строгого режима за расправу над риелтором Романом Гребенюком, остался в СИЗО, несмотря на доводы адвоката. Как сообщает V102.RU, областной суд отклонил жалобу защиты по мере пресечения. 

— Защитник подозреваемого в апелляционной жалобе ссылался на непредоставление возможности для ознакомления с ходатайством следователя, а также на невозможность рассмотрения материала в Центральном районном суде, — прокомментировали информагентству в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. 

Уточнятся, что вышестоящий суд не нашел оснований для изменения или отмены судебного акта. Постановление Центрального райсуда вступило в законную силу.

Напомним, что Арсен Мелконян подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 321, ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 296 УК РФ. Центральный райсуд 5 мая 2023 года постановил поместить Мелконяна в СИЗО до 3 июля. По сведениям собственного источника «Высоты 102», подозреваемый находится в СИЗО № 1 Волгограда.     

Ранее журналисты информагентства публиковали видео ареста Арсена Мелконяна в зале судебного заседания, недавно вернувшегося из зоны СВО. 

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