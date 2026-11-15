



Волгоградские власти хотят всерьёз взяться за наведение порядка в многоквартирных домах. Правда, начать хотят снаружи. Вслед за обещанным введением штрафов за сплит-системы на фасадах зданий мэрия решила дать бой ещё и спутниковым, LTE и даже обычным эфирным телевизионным антеннам. Муниципалитет разработал поправки в правила благоустройства Волгограда, вводящие регулирование их установки.

В раздел VI документа планируется добавить пункт 61.9. Он вводит соответствующий запрет для зданий, находящихся вдоль дорог.

- На главных фасадах, выходящих на магистрали и площади, размещение открытого оборудования (антенны, спутниковые тарелки, электротехническое оборудование) не допускается, — говорится в проекте документа, с которым удалось ознакомиться редакции.

Нарушителям новых правил могут грозить крупные штрафы. Согласно КоАП Волгоградской области, с 2025 года в регионе ужесточено наказание за несоблюдение правил благоустройства. Так, для гражданских лиц наказание составляет 3–5 тыс. рублей, для должностных — 30–50 тыс. рублей, для физических — 150–300 тыс. рублей.

Кроме того, новый раздел XI призван упорядочить требования к разного рода объектам связи. Так, опоры, мачты, отдельно стоящие телекоммуникационные шкафы должны быть приведены владельцами к единой колористике. Разрешён лишь светло-серый цвет RAL 7035, а также отделка специальными щитами с окраской в установленный оттенок. Контрастные яркие цвета и неокрашенный металл запрещены.

Подробно властями прописаны правила размещения вышек сотовой связи и коммуникационных шкафов. В ближайшее время под запретом окажется строительство таких объектов на детских игровых и спортивных площадках, территориях объектов здравоохранения и образования, в скверах, парках, на некоторых зелёных зонах, тротуарах, пешеходных дорожках и проезжей части автомобильных дорог, а также вблизи памятников и на парковках.

Кроме того, в документе фиксируется, что от одной вышки до МКД не может быть менее 50 метров, до игровых и спортивных площадок, объектов рекреации и здравоохранения — не менее 100 метров, до памятников культуры — не менее 300 метров.

Вступить в силу поправки в правила благоустройства, в случае одобрения Волгоградской городской думой, должны будут с 1 марта 2027 года. В настоящее время проект проходит согласования и в ближайшее время может быть внесён в представительный орган.

Напомним, ранее редакция сообщала о разработке региональными властями изменений в КоАП. В документ планируется добавить статью 8.7.5, предусматривающую отдельное наказание за нарушение требований к содержанию фасадов зданий, в том числе и за несогласованную установку внешних блоков кондиционеров.

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