День поля-2025

Всероссийский смотр достижений АПК стартует 3 июля под Волгоградом

День поля-2025 02.07.2025 19:59
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02.07.2025 19:59


В Волгоградской области 3 июля, в четверг, стартует работа крупнейшего смотра АПК России «Всероссийского дня поля – 2025». В город-герой Волгоград уже сегодня начали съезжаться участники из многочисленных регионов страны и из-за рубежа. По данным организаторов, на территории площадью более 70 гектаров свои достижения продемонстрируют около 150 экспонентов. 

Как уже сообщало ИА «Высота 102», накануне открытия выставки готовность площадки проинспектировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Экскурсию для главы региона провел Павел Чердынцев, на территории КФХ которого и будет проходить выставка. 


На площадке КФХ Чердынцева полностью завершена застройка – здесь развернулся настоящий выставочный городок с павильонами для деловой программы и экспозиционными зонами. Возведены и сцены, на которых 4 июля, выступят «Дискотека Авария» и «Пелагея». Обустроены на поле и локации для культурных мероприятий, включая зоны традиционных подворий, на которых жители Волгоградской области познакомят гостей региона с национальным и культурным многообразием края. Кроме того, под открытым небом оборудованы конно-спортивная площадка и детский городок.


Как отметил Андрей Бочаров, Волгоградская область полностью готова принимать гостей на всероссийской выставке АПК. К слову, планируется, что посетителями и участниками выставки станут не только волгоградцы – заявки на участие подали делегации из 73 регионов нашей страны.



Готовы в Среднеахтубинском районе Волгоградской области и экспозиции с современной сельхозтехникой, демонстрационными посевами: на более чем 8 гектарах разместились 80 сортов озимых культур, 261 – яровых, 16 сортов картофеля, 121 сорт и гибрид овощных культур.



Организаторы уверены, что особый интерес у посетителей вызовут локации, где представлены продукты питания, — у каждого будет возможность стать участником гастрономического фестиваля «Волга-Дон АгроФест» и попробовать продукцию местных производителей.


В первый день работы выставки, 3 июля, сотрудники ИА «Высота 102» – информационного партнера «Всероссийского дня поля – 2025» будут работать на площадке и обязательно расскажут обо всех самых значимых событиях. Напомним, что посетить площадку может каждый желающий бесплатно. А доставят гостей и участников из Волгограда и Волжского комфортные шаттлы (расписание спецтранспорта). 

Ранее информагентство публиковало программу первого дня – все площадки начнут работу ровно в 10.00. Впервые за историю проведения крупнейшей выставки АПК, в Волгоградском регионе организуют работу образовательной площадки «Я в АГРО» – подробнее





Напомним, что выставка Всероссийский день поля проводится каждый год в новом регионе нашей страны. В этом году честь принимать масштабное и важное для аграриев мероприятие выпала Волгоградской области. Это стало возможным не только благодаря достижениям региона  в сельском хозяйстве (по итогам прошлого года Волгоградская область вышла в пятерку самых урожайных субъектов РФ), но и благодаря признанию на федеральном уровне достижений волгоградцев в промышленности, дорожной отрасли, здравоохранении и многих других. 



Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102» 

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