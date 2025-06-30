VR-экскурсии и электро-тракторы: на «Всероссийском дне поля – 2025» впервые откроют интерактивную зону





Агропромышленный комплекс России – совокупность отраслей экономики, которые не стоят на месте и стремительно развиваются с применением новейших технологий. Продемонстрировать это специалисты смогут на крупнейшей выставке достижений страны, которая пройдет в Волгоградской области с 3 по 5 июля включительно. Новейшие агротехнологии, современную сельхозтехнику, лучшие сорта и гибриды культур, удобрения и средства защиты растений ведущие российские компании, зарубежные партнёры, аграрии и эксперты отрасли представят на площадке «Всероссийского дня поля – 2025».

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», посетить выставку АПК в Среднеахтубинском районе Волгоградской области приглашаются все желающие, в том числе и семьи с детьми. Для юных гостей организаторы предусмотрели в этом году образовательную программу «Я в АГРО». Эта площадка за все время проведения «Всероссийского дня поля» будет работать впервые.

– В этом году на выставке впервые откроется зона «Я в АГРО» – интерактивное пространство для детей, родителей и всех, кто хочет узнать, как устроено современное аграрное образование: от школьных агроклассов до вузов и практики на производстве, – рассказали организаторы выставки. – Экскурсионный маршрут включает два павильона – «Учись» и «Работай». В первом можно увидеть оборудование и технологии, которые осваивают будущие специалисты АПК. Во втором гостей ждут мастер-классы: посадка семян, уход за растениями с помощью AR-технологий и творческая роспись пряников. На финише – памятные подарки для всех участников.

Кроме того, в павильоне «Работай» будут работать активности для свободного посещения: VR-экскурсии по агропроизводствам, игра «Собираем яблоки!» с проекцией и датчиками движения, катания на электро-тракторах, симулятор комбайна, кинект-управление сельхоздронами. Все это в совокупности позволит подрастающему поколению оценить перспективы аграрной отрасли.

Важно! Для участия в экскурсионном маршруте необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте: vlg.texpo.ru.

Напомним, что вход на «Всероссийский день поля – 2025» абсолютно бесплатный для всех посетителей. Ежедневно с 3 по 5 июля с 10.00 до 18.00 здесь будет работать зона питания. Гостей выставки в Среднеахтубинский район доставят на шаттлах из Волгограда и Волжского и обратно – расписание общественного транспорта. Таким образом, у всех гостей Волгоградской области будет еще и возможность познакомиться с городами.





ИА «Высота 102» выступает информационным партнером всероссийского масштабного мероприятия в 2025 году. Наш телефон для участников «Дня поля» +79371025102.

Фото: vk.com/russianfieldday22