Сегодня, 25 ноября, на участке трассы Р-22 «Каспий» введены ограничения для движения грузовиков и маршруток. Как сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор», запрет действует с 5-00 ч. на территории Тамбовской области на участке км 342+167167 - км 445+000 Р-22 «Каспий» а/д М-4 «Дон» «Тамбов - Волгоград -Астрахань».