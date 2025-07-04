День поля-2025

Красиво и очень вкусно: волгоградское предприятие «Заря» приглашает гостей Дня поля на дегустации

День поля-2025 04.07.2025 17:33 Реклама
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04.07.2025 17:33 Реклама


В Волгоградской области на площадке КФК Павла Чердынцева в Среднеахтубинском районе  с 3 по 5 июля проходит крупнейший в стране смотр достижений отечественного АПК «Всероссийский день поля – 2025». Масштабная агропромышленная выставка объединила достижения ведущих российских аграриев и зарубежных партнеров отрасли.

АО «Сельскохозяйственное предприятие «Заря» принимает активное участие в этом ярком событии как крупнейший производитель экологически чистых, полезных, пчелоопыляемых овощей, выращенных в защищенном грунте под теплыми лучами волгоградского солнца.


Благодаря созданию собственной лаборатории по производству энтомофагов, предприятие использует для защиты овощей биологические методы, не применяя ядохимикаты. Высокопрофессиональный коллектив «Зари» упорно трудится, внедряет современные технологии, проводит научные исследования ради выполнения важной государственной задачи – сделать экологически чистые и вкусные овощи доступными для волгоградцев.

– Участие во Всероссийском Дне поля не только создает дополнительные  возможности для обмена передовым опытом, но и стимулирует продолжать работу по повышению  уровня доверия граждан к качеству нашей продукции, – рассказал участник всероссийской выставки – предприятие «Заря».


Многочисленных гостей «Всероссийского дня поля – 2025» запланирована насыщенная культурная и деловая  программа, подготовленная Минсельхозом РФ и Волгоградской областью.

С любовью к жителям и гостям региона АО «СП "Заря"» приглашает всех участников выставки на свою демонстрационную площадку с интересной информацией и вкусными дегустациями полезных для здоровья волгоградских овощей.

Фото: АО «СП "Заря"»

Реклама. АО «СП "Заря"», ИНН 3461067771, erid: F7NfYUJCUneTRxeN5C98

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