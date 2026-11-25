



Три новых фельдшерско-акушерских пункта и отделение общей врачебной практики открылись в сельских населенных пунктах Фроловского, Еланского, Урюпинского и Нехаевского районов Волгоградской области. Как сообщили в облздраве, ФАП заработали в хуторах Верхние Липки Фроловского района, Хвощинка Еланского района и Креповский Урюпинского района. А в поселке Динамо Нехаевского района открылось отделение общей врачебной практики.

В ФАП хутора Креповский пришла работать молодая специалист – выпускница Урюпинского медколледжа Ольга Попова. Она приступила к работе по программе «Земский фельдшер». К слову, раньше в этом населенном пункте медпункта не было.

В новых помещениях ФАП можно принимать до 20 человек за смену. В них обустроены кабинет приема пациентов, процедурная, прививочная и стерилизационная комнаты, а также санитарные и складские помещения. А отделение общей врачебной практики в поселке Динамо рассчитано на 50 человек в смену.

Справка. Модернизация первичного звена здравоохранения стартовала в регионе в 2021 году по инициативе губернатора Волгоградской области. Новые объекты в населенных пунктах региона строятся по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».