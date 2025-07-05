



В Среднеахтубинском районе Волгоградской области на территории КФХ Чердынцева стартовал финальный день крупнейшей выставки АПК «Всероссийский день поля – 2025». Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», в 10.00 вновь открылись выставочные площадки, на которых участники из 73 регионов страны представляют новейшую отечественную сельхозтехнику, лучшие сорта и гибриды культур, удобрения и средства защиты растений.

Отметим, что сегодня, как и накануне, гости выставки могут воспользоваться бесплатным проездом в шаттлах, курсирующих до площадки «Всероссийского дня поля – 2025» из Волгограда и Волжского (расписание транспорта).

Программа третьего дня:

10:30 – 17:00 – Культурная программа на главной сцене

10:00 – 18:00 – Культурная программа «Волгоградское подворье»

10:00 – 18:00 – Работа Детской зоны

10:00 – 18:00 – Работа Конной зоны

10:00 – 18:00 – Работа зоны «80 лет Победы»

10:00 – 18:00 – Работа зоны питания на поле Зона питания

11:00 – 17:00 – Работа зоны демонстрации техники

11:00 – 17:00 – Работа зоны техники в динамике

10:00 – 18:00 – Работа зоны «Волга-Дон Агро Фест»

10:00 – 18:00 – Работа зоны «Я в АГРО» (треки «Учись» и «Работай»)

Напомним, что накануне участие в работе выставки принимала министр сельского хозяйства Оксана Лут. В ходе деловой программа глава Минсельхоза России наградила отличников сельского хозяйства, а также провела пленарное заседание, которое было посвящено цифровизации АПК.

Ярким завершением второго дня стал концерт с участием Пелагеи и группы «Дискотека Авария». Смотрите яркий фоторепортаж наших фотокорреспондентов.