Расследования

Заключительный день «Всероссийского дня поля – 2025» стартовал под Волгоградом

Расследования 05.07.2025 10:19
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05.07.2025 10:19


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области на территории КФХ Чердынцева стартовал финальный день крупнейшей выставки АПК «Всероссийский день поля – 2025». Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», в 10.00 вновь открылись выставочные площадки, на которых участники из 73 регионов страны представляют новейшую отечественную сельхозтехнику, лучшие сорта и гибриды культур, удобрения и средства защиты растений.

Отметим, что сегодня, как и накануне, гости выставки могут воспользоваться бесплатным проездом в шаттлах, курсирующих до площадки «Всероссийского дня поля – 2025» из Волгограда и Волжского (расписание транспорта).  

Программа третьего дня: 

10:30 – 17:00 – Культурная программа на главной сцене 

10:00 – 18:00 – Культурная программа «Волгоградское подворье» 

10:00 – 18:00 – Работа Детской зоны 

10:00 – 18:00 – Работа Конной зоны 

10:00 – 18:00 – Работа зоны «80 лет Победы» 

10:00 – 18:00 – Работа зоны питания на поле Зона питания

11:00 – 17:00 – Работа зоны демонстрации техники 

11:00 – 17:00 – Работа зоны техники в динамике 

10:00 – 18:00 – Работа зоны «Волга-Дон Агро Фест»  

10:00 – 18:00 – Работа зоны «Я в АГРО» (треки «Учись» и «Работай»)

Напомним, что накануне участие в работе выставки принимала министр сельского хозяйства Оксана Лут. В ходе деловой программа глава Минсельхоза России наградила отличников сельского хозяйства, а также провела пленарное заседание, которое было посвящено цифровизации АПК. 

Ярким завершением второго дня стал концерт с участием Пелагеи и группы «Дискотека Авария». Смотрите яркий фоторепортаж наших фотокорреспондентов. 

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